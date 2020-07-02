Специалисты вновь доставили пациентов для обследования

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Специалисты вновь доставили пациентов для обследования

В очередной раз в БУ «Федоровская городская больница» была организована доставка 6 человек старшего поколения, проживающих в п. Ульт-Ягун, для проведения профилактических медицинских осмотров.

 

После проведения медицинского осмотра врачами-специалистами жители поселка направлены на прохождение УЗИ почек, органов брюшной полости, щитовидной железы, ЭКГ, ФГДС, маммографии, флюорографии.

 

По результатам проведенных осмотров и исследований назначено лечение, выписаны рецепты на очки для коррекции зрения и льготные лекарственные препараты.

 

Пациенты выразили свою признательность и благодарность за организацию мероприятия и пожелали успехов коллективу БУ «Федоровская городская больница».

 

Мероприятие прошло в рамках реализации межведомственного приказа Департамента социального развития Югры «О порядке доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Ханты – Мансийского автономного округа – Югры».

 

Пресс-служба

Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пт, 02/07/2020 - 16:31

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