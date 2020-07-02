«Волшебный мир детства» ждёт гостей

  • Русский
«Волшебный мир детства» ждёт гостей

Окружной Дом народного творчества приглашает на театрализованную постановку «Волшебный мир детства». Спектакль напомнит взрослым о времени, когда жизнь была наполнена чудесными приключениями, а юные зрители смогут с головой окунуться в удивительный мир сказок и фантазий маленького югорского мальчика.

Вас ждут легенды обских угров, тайны рождения и традиций воспитания детей в хантыйских семьях, песни и танцы. А самые маленькие гости смогут стать частью представления и сыграть с героями сказки в национальные хантыйские игры.

Постановка пройдет в Центре культуры обско-угорских народов, где воссоздано традиционное жилище - деревянный дом с предметами обихода и бытовой утварью. Здесь каждый гость сможет почувствовать себя частью дружной хантыйской семьи.

 

Ждём Вас в Окружном Доме народного творчества
15 февраля 2020 года в 13:00. Входной билет 150 рублей.

Забронировать билет можно по телефону: 8-3467-32-15-62.

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru

Официальный сайт – odntugra.ru

Мы в социальных сетях – odntugra86

Пт, 02/07/2020 - 16:39

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 