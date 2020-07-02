«Волшебный мир детства» ждёт гостей

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Окружной Дом народного творчества приглашает на театрализованную постановку «Волшебный мир детства». Спектакль напомнит взрослым о времени, когда жизнь была наполнена чудесными приключениями, а юные зрители смогут с головой окунуться в удивительный мир сказок и фантазий маленького югорского мальчика.
Вас ждут легенды обских угров, тайны рождения и традиций воспитания детей в хантыйских семьях, песни и танцы. А самые маленькие гости смогут стать частью представления и сыграть с героями сказки в национальные хантыйские игры.
Постановка пройдет в Центре культуры обско-угорских народов, где воссоздано традиционное жилище - деревянный дом с предметами обихода и бытовой утварью. Здесь каждый гость сможет почувствовать себя частью дружной хантыйской семьи.
Ждём Вас в Окружном Доме народного творчества
15 февраля 2020 года в 13:00. Входной билет 150 рублей.
Забронировать билет можно по телефону: 8-3467-32-15-62.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru
Официальный сайт – odntugra.ru
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