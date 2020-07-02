«Живая классика» открывает двери юным чтецам в Театральный институт им.Б.Щукина!

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7 февраля на сайте проекта «Живая классика» https://youngreaders.ru/vote стартует онлайн-голосование за выбор 30 регионов, в которых пройдут прослушивания в один из ведущих театральных вузов страны – Театральный институт имени Бориса Щукина в Москве. Прослушивания состоятся во время регионального финала конкурса юных чтецов «Живая классика» в марте или апреле 2020 года.
Принять участие в прослушиваниях смогут одиннадцатиклассники – участники конкурса «Живая классика», получившие рекомендации от членов жюри школьных, районных и регионального этапов. Лучшие чтецы, отобранные педагогами театрального института, получат возможность пройти сразу на второй этап вступительных испытаний.
В 2019 году во время региональных этапов конкурса педагоги Театрального института им.Б.Щукина – Александр Фадеев, Лиана Ермакова, Валентин Стасюк, Иван Горшков и Кирилл Дарин посетили пять регионов, в которых провели мастер-классы и прослушивания. В этом году сотрудничество «Живой классики» и Театрального института им.Б.Щукина расширилось, и возможность принять у себя педагогов из столицы появилась у 30 регионов. Определить их поможет голосование. Для многих участников из отдаленных регионов такая акция – единственный шанс показать свой талант и мастерство профессионалам из Москвы.
«Вахтанговская школа существует больше века. Она жила и живёт жизнью своей страны, чутко реагируя на все события, которые происходили и происходят в нашей истории и культуре. Я люблю нашу Школу за то, что, будучи абсолютно современным вузом, она стоит на прочном фундаменте театральных традиций, заложенных Евгением Вахтанговым и его учениками. Каждый год летом мы принимаем в наши ряды, а значит, и в наши сердца, молодых и талантливых ребят. У нас всегда большой конкурс, к нам поступают лучшие из лучших. Я рад, что благодаря конкурсу «Живая классика» щукинцев станет больше», – комментирует ректор Театрального института им.Б.Щукина и председатель жюри конкурса «Живая классика» в 2020 году Евгений Князев.
Проголосовать за свой регион на сайте конкурса https://youngreaders.ru/vote могут не только участники, но и болельщики. Для того, чтобы ваш голос был учтен, необходимо авторизоваться через систему регистрации на сайте. Итоги голосования будут оглашены перед стартом регионального этапа, до 1 марта этого года.
Внимание: Принять участие в прослушиваниях смогут только участники конкурса юных чтецов «Живая классика». Регистрация на конкурс открыта до 10 февраля 2020 на сайте https://youngreaders.ru/. Генеральный спонсор конкурса – ГК «Просвещение», генеральный партнер – компания «Норникель». В этом году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Участие в конкурсе бесплатное.