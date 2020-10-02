Наталья Комарова вручила жителям Алябьевского медали в честь 75-летия Победы

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Губернатор Югры Наталья Комарова по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина вручила юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам Советского района.
«Это важное событие. Для многих участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла Югра стала второй малой Родиной. Здесь, на югорской земле, под мирным небом, был построен ваш дом, уважаемые ветераны, – сказала глава региона, предваряя церемонию. – Велика Победа, возможность жить свободно в независимом государстве, работать, создавать семьи, растить детей, воспитывать внуков – все это возможно благодаря вашей отваге, мужеству, героизму в боях, в тылу, в застенках концлагерей, в блокадном Ленинграде. Мы помним об этом! Мы гордимся вами!».
Из рук главы региона награды получили 3 труженика тыла. В числе награжденных 89-летняя Елена Зуева. Она родилась в деревне Комаровка Горьковской области. С 1942 года до 1971 год работала в колхозе. После чего переехала в поселок Алябьевский, работала банщицей, кочегаром, рабочим. Награждена медалями 50, 55, 60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Также Наталья Комарова вручила медаль 90-летнему труженику тыла Василию Мачехину, родившемуся в деревне Кисели Кировской области. В поселок Алябьевский он приехал в августе 1973 года, работал чокеровщиком леса, стропальщиком в леспромхозе. Имеет медали 50, 55, 60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе мероприятия медаль из рук губернатора получил 90-летний труженик тыла Виталий Сысолетин. Родился в деревне Арапово Пермской области. В Альябьевский приехал в 1969 году, был принят на должность заведующего медпунктом. Также награжден медалями 50, 55, 60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.