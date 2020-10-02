Губернатор Югры оценила мощности Малиновского лесопильного завода

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Лесопильный завод посетила в поселке Малиновский Советского района губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в муниципалитет.
Деятельность предприятия позволит успешно исполнить целевые показатели, установленные национальными проектами «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости».
Завод входит в состав Югорского лесопромышленного холдинга, является основным по производству готовых пиломатериалов. Здесь осуществляются все этапы технологической цепочки: сортировка круглого леса, распиловка, сушка, сортировка и упаковка пиломатериалов в готовые пакеты, отправка продукции. Малиновский завод оснащен современным лесопильным оборудованием немецкого, австрийского, шведского, итальянского производства, что позволяет сохранять устойчивый спрос на продукцию на мировом рынке. Продукция предприятия экспортируется в том числе в Египет, Сирию, Ирак, Иран, Китай, страны Евросоюза, Великобританию. На предприятии трудятся 175 человек.
В ближайшем времени на предприятии запланированы замена окорочного станка, реконструкция линии подачи пиловочника на тонкомерную линию с разворотом, линии сортировки сырых пиломатериалов. В нынешнем году будут завершены работы по организации площадки хранения сырья. Общий объем инвестиций составит около 2,6 миллиона евро. Эти работы позволят увеличить объем производства качественных сырых пиломатериалов, совершенствовать логистику нижнескладских работ, снизить себестоимость производства, сократить потери времени переработки полуфабрикатов на переделах.
В ходе посещения Наталья Комарова пообщалась с коллективом предприятия. Работники поинтересовались перспективами приватизации завода. В частности, по их словам, бытует обеспокоенность, что в связи с приходом нового владельца не все из сотрудников могут сохранить свои рабочие места. В этой связи губернатор поручил своему заместителю Алексею Забозлаеву проработать планы по приватизации предприятия с учетом мнения его сотрудников, предусмотрев при этом комфортные условия для инвестора.
Также сотрудники обратились к главе региона с вопросами, касающимися обеспечения граждан новыми жилыми помещениями. Одно из обращений коснулось газификации поселка Юбилейный. Наталья Комарова рассказала, что еще 30 января провела встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. По ее итогам было принято решение о завершении работ по газификации в поселке Зеленоборск. Но при этом губернатор поручила местным властям активизировать работу по подготовке площадей в Юбилейном для возведения необходимых объектов инфраструктуры. «Пока ведется работа в Зеленоборске, необходимо уже начать подготовку Юбилейного. Работа должна вестись на перспективу. Это же касается и жилищного строительства: пока возводится 1 дом, должны быть проведены работы по подготовке к возведению следующих 3 домов», – поручил Наталья Комарова.
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры