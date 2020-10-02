Александр Новьюхов: «Федеральный закон об учёте лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, подписан Президентом»

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Закон был принят Государственной Думой 22 января 2020 года и одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года.
Депутат Думы Югры Александр Новьюхов напомнил, что федеральным законом предусматривается формирование и ведение федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной национальной политики, списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.
Законом определяются перечень подлежащих учёту сведений о лицах, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, перечень документов, представляемых заявителем в уполномоченный орган, а также основания для отказа в учёте заявителя в качестве лица, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды используют сведения, содержащиеся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, для обеспечения реализации социальных и экономических прав указанных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и не вправе требовать представления лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Российской Федерации, документов, содержащих сведения об их национальности.
«Реестр позволит идентифицировать граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера. Это дополнительная гарантия, призванная снять напряжённость во многих вопросах жизнедеятельности коренных жителей», – констатировал парламентарий.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа