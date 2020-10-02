Руслан Проводников принял участие в съёмке видеоролика, посвящённого 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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Руслан Проводников принял участие в съёмке видеоролика, посвящённого 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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фото https://www.dumahmao.ru

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Руслан Проводников принял участие в съёмке видеоролика, посвящённого 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

 

Съёмки клипа на основе идеи Дениса Лебедева и его друга Андрея Гузя проводились в городе Воронеж на базе военно-патриотического клуба «Плацдарм 36». Клип положен на стих «Круиз» Андрея Гузя.

«Я, не раздумывая, согласился принять участие в съёмках этого военно-патриотического клипа, ведь это для меня – пусть небольшая, но возможность оказания содействия сохранению памяти о Великой Отечественной войне и о Великой Победе, сохранению не просто ради памяти, а для того, чтобы новые поколения осознали цену мирной жизни и необходимость беречь её.

Считаю очень важным напоминать нашей молодёжи о великом подвиге наших солдат, воинов-освободителей Великой Отечественной войны. О героическом подвиге павших на полях сражений, отдавших свои жизни за нас, за жизнь будущих поколений. Для меня всё это дорого. Сегодня чувства патриотизма, любви к Родине, памяти своих предков, знания многотрудной истории России встретишь не всегда. Хочу, чтобы мои дети, подрастающее поколение всей нашей большой страны знали и обладали этими ценностями», – отмечает парламентарий Руслан Проводников.

 

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

 

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Пнд, 02/10/2020 - 17:15

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