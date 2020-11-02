Ушёл из жизни Сергей Новьюхов – первый президент Молодёжной организации обско-угорских народов

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После продолжительной болезни ушёл из жизни лидер народа ханты, первый президент Молодёжной организации обско-угорских народов Сергей Леонтьевич Новьюхов. Эта трагедия случилась 6 февраля 2020 года.
Сергей – уроженец села Теги Берёзовского района Тюменской области. Родился 4 ноября 1970 года в семье местного лидера, председателя Сельского Совета, председателем колхоза, главы администрации села Теги Леонтия Михайловича Новьюхова, поэтому неудивительно, что и сам Сергей был очень активным в деле возрождения духовных ценностей обских угров. Поскольку рос в традиционной хантыйской семье, то с детства знает все тонкости рыболовства и охоты.
С детства мечтал связать свою жизнь с авиацией, поэтому после окончания школы поступил в Выборгское авиационное техническое училище гражданской авиации. По окончании училища был направлен на работу в Тазовский объединённый отряд гражданской авиации Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь он трудился авиатехником-механиком по обслуживанию вертолётов и самолётов. С 1995 по 2000 годы трудился в Белоярском авиаотряде гражданской авиации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В 2000 году он был избран президентом Молодёжной организации обско-угорских народов, поэтому с семьёй переезжает в окружную столицу – город Ханты-Мансийск. За три года работы в организации им и его командой было сделано многое для поднятия самосознания нашей молодёжи, которая активно стала включаться в процесс возрождения и сохранения культуры обских угров.
Сергей не останавливался на достигнутом, окончил Международный университет природы, общества и человека, продолжал трудиться по новой специальности. Но лётное дело его не отпускало, поэтому он вновь возвращается к любимому делу, последние годы работал спасателем в МЧС при аэропорте г. Ханты-Мансийска.
Журналисты Объёдинённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражают соболезнования родным и близким. Крепитесь... Держитесь... Мы с вами! Сергей навсегда останется для нас светлым и добрым человеком.