Ассамблея народов России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре первое в 2020 году заседание Совета

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Ассамблея народов России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре первое в 2020 году заседание Совета

Во вторник, 11 февраля, в Окружном Доме народного творчества состоялось первое в этом году заседание Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

 

Заседание откроется торжественной церемонией награждения физических и юридических лиц, внесших особый вклад в укрепление межнациональных отношений на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году.  

 

В этот день состоится подписание Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве регионального отделения «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с рядом общественных организаций.

Главные вопросы для обсуждения – формирование и утверждение плана работы регионального отделения «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на текущий 2020 год, взаимодействие и сотрудничество с партнерами, создание местных отделений в Нижневартовске, Сургуте, Нягани, Урае и Ханты-Мансийске.

 

Также, Председатель регионального отделения, Исламуратова Елена Евгеньевна, проинформирует членов Совета о переговорах с представителями различных общественных организаций, которые были проведены в рамках расширенного заседания Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, которое состоялось 31 января в Москве.  

 

АУ ХМАО - Югры"Окружной Дом народного творчества"

Втр, 02/11/2020 - 14:23

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