14 февраля в 15:00 часов этнографический музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «Нитей узоры»

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Прядение и использование шерстяных нитей для украшения вышивкой одежды было давно знакомо обским уграм. Использование вязаных вещей с XVIII века описывают этнографы, путешествовавшие по территории угорских поселений рек Салым, Демьянки, Иртыша, Конды. В обско-угорском фольклоре красивую вязаную обувь «сэвум вей» носят Божества Калтащ и Касум ими.
Восхищают нарядностью и пестротой орнаментов теплые вещи, сотворенные угорскими мастерицами, органично дополняющие традиционный национальный женский костюм.
Экспозиция выставки предлагает познакомиться с вариациями традиционного орнаментирования вязаных чулок локальных групп ханты и манси, узнать, как обрабатывали шерсть и чем красили пряжу, какие сплетённые из шерстяных нитей атрибуты входят женский и мужской гардеробы и посмотреть результаты научно – практического семинара «Традиционные плетёные пояса, орнаментированные вязаные чулки и бытовая деревянная утварь обских угров», пополнившие коллекцию этнографического музея «Торум Маа».
14 февраля 2020 года в 15:00
По адресу: ул. Комсомольская, 30.
справки по телефону: +7(3467)36-25-52, доб. 110
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