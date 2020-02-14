14 февраля в 15:00 часов этнографический музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «Нитей узоры»

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14 февраля в 15:00 часов этнографический музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «Нитей узоры»

Прядение и использование шерстяных нитей для украшения вышивкой одежды было давно знакомо обским уграм. Использование вязаных вещей с XVIII века описывают этнографы, путешествовавшие по территории угорских поселений рек Салым, Демьянки, Иртыша, Конды. В обско-угорском фольклоре красивую вязаную обувь «сэвум вей»  носят Божества  Калтащ и Касум ими.

 

            Восхищают нарядностью и пестротой орнаментов теплые вещи, сотворенные угорскими мастерицами, органично дополняющие традиционный национальный женский костюм. 

 

Экспозиция выставки предлагает познакомиться с вариациями традиционного орнаментирования вязаных чулок локальных групп ханты и манси, узнать, как обрабатывали шерсть и чем красили пряжу, какие сплетённые из шерстяных нитей атрибуты входят женский и мужской гардеробы и посмотреть результаты научно – практического семинара «Традиционные плетёные пояса, орнаментированные вязаные чулки и бытовая деревянная утварь обских угров», пополнившие коллекцию этнографического музея «Торум Маа».

14 февраля 2020 года в 15:00
По адресу: ул. Комсомольская, 30.
справки по телефону: +7(3467)36-25-52, доб. 110

 

Информация в социальных сетях сайтах:
vk.com/torummaafacebook.com/torummaaok.ru/muzey.torummaa

Ср, 02/12/2020 - 09:29

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