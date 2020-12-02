Наталья Комарова обсудила реализацию нацпроектов в Югорске с горожанами

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Встречу с жителями Югорска провела губернатор округа Наталья Комарова в ходе рабочего визита в город.
Она была посвящена вопросам реализации национальных проектов на территории муниципалитета.
Как сообщил глава Югорска Андрей Бородкин, город принимает участие в реализации 6 национальных проектов и в 18 их региональных составляющих. В минувшем году на эти цели был направлен практически 241 миллион рублей.
«В Югорске большое внимание уделяется детям. В 2019 году в городе родились 460 младенцев. Уровень рождаемости превышает уровень смертности в 1,7 раза», – доложил он.
При реализации проекта «Социальная активность» в муниципалитете сформированы все условия для развития добровольчества. Благодаря реализуемым мероприятиям, в реестр детских и молодежных общественных организаций включено 37 организаций, в том числе 15 добровольческих. Всего в волонтерскую деятельность вовлечены около 1800 горожан. Они реализуют 7 благотворительных проектов.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» уровень обеспеченности горожан жильем составил 28,3 квадратных метра на человека. Это на 34 процента выше среднеокружного показателя.
В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне в центре Югорска завершается строительство мемориального комплекса «Воинской славы».
В рамках реализации национально проекта «Экология» в 2019 году были проведены работы по обустройству 80 мест накопления твердых коммунальных отходов, приобретено 600 контейнеров, изготовленных местными предпринимателями.
Кроме того, в нынешнем году Югорск стал пилотной площадкой в автономном округе по организации раздельного двухконтейнерного накопления твердых коммунальных отходов.
А реализация нацпроекта «Здравоохранение» позволила отремонтировать детское отделение городской больницы, закупить высокотехнологичное оборудование и принять на работу 22 врача.
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/natalya-komarova-obsudila-realizatsiyu-natsproektov-v-yugors/