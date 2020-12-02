Югорчан приглашают уточнить данные о погибших воинах Великой Отечественной войны в базе данных Книги памяти Калининградской области

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Югорчан приглашают уточнить данные о погибших воинах Великой Отечественной войны в базе данных Книги памяти Калининградской области

Беспрецедентная акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии стартовала в Калининградской области в 2019 году. Югорчан приглашают к ней присоединиться для уточнения актуальных данных о погибших в годы войны родственниках, воспользовавшись электронной Книгой памяти Калининградской области, размешенной по адресу: http://www.kpko.ru

 

Калининградские историки и члены региональной общественной организации «Наказ» ведут активную работу по актуализации сведений о павших бойцах. Поимённо выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров по опубликованным архивам министерства обороны, выявляют несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

 

Сегодня в базе данных Книги памяти Калининградской области содержится информация о более чем 145 тысячах советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве.

 

Благодаря проведенной работе удалось достоверно актуализировать сведения о почти 25 тысячах павших. Как выяснилось, многие бойцы, ранее увековеченные на мемориалах в Калининградской области, фактически захоронены в других местах, в том числе на территории сопредельных государств.

 

В настоящее время в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация обновляется на мемориальных плитах.

 

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Ср, 02/12/2020 - 12:10

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