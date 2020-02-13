14 февраля – Международный день книгодарения!

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14 февраля – Международный день книгодарения!

С 10 по 16 февраля 2020 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводит Четвёртую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

 

Государственная библиотека Югры с радостью принимает участие в  акции и приглашает гостей и жителей города присоединиться.

 

Наверняка, у многих из нас есть книги в хорошем состоянии, которые просто стоят на полках, а если нет – но вы желаете принять участие в акции, купите их в книжных  магазинах города или супермаркетах и приносите в библиотеку. Они могут обрести новый дом и читателей!

 

Приносите книги в Государственную библиотеку Югры по адресу: ул. Мира, 2, 2 этаж, отдел по работе с детьми и юношеством.

 

Мы с огромной благодарностью принимаем в дар художественную русскую и зарубежную литературу, а так же, литературу для детей и юношества.

 

Книги принимаются до 16 февраля 2020 года, новые или в очень хорошем состоянии.

 

14 февраля 2020 года в 11.00 часов состоится праздник книгодарения в Государственной библиотеке Югры, пройдут творческие встречи, мастер – классы, игры, и другие интересные события.

 

www.okrlib.ru    

Чт, 02/13/2020 - 12:22

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