14 февраля – Международный день книгодарения!

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С 10 по 16 февраля 2020 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводит Четвёртую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.
Государственная библиотека Югры с радостью принимает участие в акции и приглашает гостей и жителей города присоединиться.
Наверняка, у многих из нас есть книги в хорошем состоянии, которые просто стоят на полках, а если нет – но вы желаете принять участие в акции, купите их в книжных магазинах города или супермаркетах и приносите в библиотеку. Они могут обрести новый дом и читателей!
Приносите книги в Государственную библиотеку Югры по адресу: ул. Мира, 2, 2 этаж, отдел по работе с детьми и юношеством.
Мы с огромной благодарностью принимаем в дар художественную русскую и зарубежную литературу, а так же, литературу для детей и юношества.
Книги принимаются до 16 февраля 2020 года, новые или в очень хорошем состоянии.
14 февраля 2020 года в 11.00 часов состоится праздник книгодарения в Государственной библиотеке Югры, пройдут творческие встречи, мастер – классы, игры, и другие интересные события.