Состоялось расширенное заседание Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

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Состоялось расширенное заседание Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В городе Ханты-Мансийске 11 февраля 2020 года состоялось расширенное заседание Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  Обновленный состав Совета собрался второй раз, после проведения отчетно-выборного собрания, которое прошло в декабре 2019 года.

Перед открытием заседания проведена церемония награждения людей, которые в 2019 году внесли большой вклад в реализацию национальной государственной политики Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во взаимодействии с институтами гражданского общества. Это и представители государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работники государственных учреждений, представители общественных организаций. Эти люди активно участвовали в работе по укреплению национального единства и духовной общности многонационального народа, обеспечивали условия для укрепления государственного единства, гармонизации межнациональных отношений, формировали в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма и терроризма. 

В настоящий период региональное отделение Ассамблеи народов России в автономном округе проводит работу по укреплению механизмов взаимодействия с институтами гражданского общества, направленную на развитие всесторонних взаимовыгодных и прочных связей между народами, а также по вовлечению в эти процессы максимально широких слоев населения. Именно поэтому и состоялось подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с Общественной организацией «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, некоммерческой организацией Обь-Иртышское отдельное казачье общество Сибирского Войскового казачьего общества, Хуторским казачьим обществом «Хутор Романовский». В подписанных соглашениях определен механизм подготовки и реализации совместных проектов, а также порядок взаимодействия сторон, в частности прорабатывается вопрос об участии казаков в обеспечении общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий.

По итогам работы Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, исходя из рассмотренных вопросов повестки дня, принято решение утвердить план работы на 2020 год, избрать руководителей местных.

Так, руководителями местных отделений выбраны: муниципальное образование город Урай Изюмова Анна Леонидовна, председатель местного отделения Общероссийской общественной организации «Спасение Югры»; муниципальное образование город Сургут  Хоменок Светлана Анатольевна, руководитель центра национальных отношений «Единство»; муниципальное образование город Нижневартовск Князева Елена Алексеевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур»; муниципальное образование город Нягань  Абрамов Сергей Годович, директор муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурный центр «ПЛАНЕТА». До конца февраля 2020 года будут разработаны методические рекомендации по работе местных отделений и направлены в муниципальные образования.

Точкой отсчета работы регионального отделения считается 11 ноября 2017 года – именно в этот день состоялось учредительное собрание, где было принято решение о создании и государственной регистрации регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Югре. 28 мая 2018 года региональное отделение было внесено в единый государственный реестр юридических лиц.

На данный момент в региональное отделение входит 11 общественных организаций округа и более 3000 участников.

Окружной Дом народного творчества

Чт, 02/13/2020 - 15:44

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