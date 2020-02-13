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В городе Ханты-Мансийске 11 февраля 2020 года состоялось расширенное заседание Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Обновленный состав Совета собрался второй раз, после проведения отчетно-выборного собрания, которое прошло в декабре 2019 года.
Перед открытием заседания проведена церемония награждения людей, которые в 2019 году внесли большой вклад в реализацию национальной государственной политики Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во взаимодействии с институтами гражданского общества. Это и представители государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работники государственных учреждений, представители общественных организаций. Эти люди активно участвовали в работе по укреплению национального единства и духовной общности многонационального народа, обеспечивали условия для укрепления государственного единства, гармонизации межнациональных отношений, формировали в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма и терроризма.
В настоящий период региональное отделение Ассамблеи народов России в автономном округе проводит работу по укреплению механизмов взаимодействия с институтами гражданского общества, направленную на развитие всесторонних взаимовыгодных и прочных связей между народами, а также по вовлечению в эти процессы максимально широких слоев населения. Именно поэтому и состоялось подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с Общественной организацией «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, некоммерческой организацией Обь-Иртышское отдельное казачье общество Сибирского Войскового казачьего общества, Хуторским казачьим обществом «Хутор Романовский». В подписанных соглашениях определен механизм подготовки и реализации совместных проектов, а также порядок взаимодействия сторон, в частности прорабатывается вопрос об участии казаков в обеспечении общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий.
По итогам работы Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, исходя из рассмотренных вопросов повестки дня, принято решение утвердить план работы на 2020 год, избрать руководителей местных.
Так, руководителями местных отделений выбраны: муниципальное образование город Урай Изюмова Анна Леонидовна, председатель местного отделения Общероссийской общественной организации «Спасение Югры»; муниципальное образование город Сургут Хоменок Светлана Анатольевна, руководитель центра национальных отношений «Единство»; муниципальное образование город Нижневартовск Князева Елена Алексеевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур»; муниципальное образование город Нягань Абрамов Сергей Годович, директор муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурный центр «ПЛАНЕТА». До конца февраля 2020 года будут разработаны методические рекомендации по работе местных отделений и направлены в муниципальные образования.
Точкой отсчета работы регионального отделения считается 11 ноября 2017 года – именно в этот день состоялось учредительное собрание, где было принято решение о создании и государственной регистрации регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Югре. 28 мая 2018 года региональное отделение было внесено в единый государственный реестр юридических лиц.
На данный момент в региональное отделение входит 11 общественных организаций округа и более 3000 участников.
Окружной Дом народного творчества