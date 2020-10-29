Проект детского этнического стойбища «Мань Ускве» кочующая школа «Анеквам ханса» успешно реализуется

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Победитель IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», проект детского этнического стойбища «Мань Ускве» кочующая школа «Анеквам ханса», реализуемый в 2019 - 2020 гг., выполнил свою задачу – появились Мастерские, вокруг которых объединились уникальные люди.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко с 23 сентября по 22 октября 2020 года провел закрытый конкурс «Культурная мозаика: партнёрская сеть», к участию в котором были приглашены команды-победители IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».
Конкурс, главным приоритетом которого является формирование «центров притяжения» социокультурной активности в малых городах и сёлах. На конкурс было подано 37 заявок, которые были рассмотрены на экспертных советах с 13 по 21 октября. По итогам заседаний были определены 28 проектов-победителей из 24 субъектов РФ. Среди победителей конкурса АНО «Центр этнотехнологий» с проектом «Наше место на планете». Дальнейшее развитие проекта заключается в успешном функционировании Мастерских в с. Саранпауль, п. Сосьва и п. Хулимсунт, создании детских школ ремесла, которые объединятся ресурсным центром (с.Саранпауль, АНО Центр Этнотехнологий).
«Пандемия внесла корректировки во все сферы нашей жизни. Все традиционные методы работы с местными жителями оказались недоступны, и нужно было в режиме «здесь и сейчас» пересматривать формат взаимодействия людей, находить новые решения, использовать цифровые технологии. Мы верим, что проекты-победители этого непростого года, уже доказавшие свою способность к устойчивости, создадут надёжное партнёрство с властью, бизнесом и местными активными силами для развития своей территории» - говорит Елена Коновалова, руководитель программы «Культура» Фонда Тимченко.
Команда проекта благодарит Культурную мозаику и Фонд Елены и Геннадия Тимченко за веру и поддержку, уверенно смотрит вперед и готова к новым свершениям.
Евгения Вьюткина
Россия мўв ӆуваттыйн IV-мит кӑсты тӑхийн «Культурная мозаика малых городов и сёл» няврємӑт пиӆа рәпитты «Мань ускве» кәрт нух питӑс. 2019-2020 оӆӑтн ӆыв рәпитӆӑт ай вошӑт хўват касӑӆман, щи вєр нємӆ «Анеквам ханса», хӑнты щирн ки – «Аӊкаӊкєм хӑншет». Щи хӑншӑӊ вєрӑтн тӑм оӆ вєра ар хуят ха ӑктӑщты па йис вєрӑт ма ӆэщӑтты питсӑт.
Ёха нётты тӑхи – щит Елена па Геннадий Тимченко фонд. Ӆыв лыпӑт хойты тыӆӑщ 23 хӑтӆ эвӑӆтай тӑхет потты тыӆӑщ 22 вўша «Культурная мозаика: партнёрская сеть» кӑсты тӑхи вєрсӑт. Щи тӑхия сыры «Культурная мозаика малых городов и сёл» IV кӑсты вєрн нух питум ёх вохсайт.
Тӑм кӑсты тӑхийн мєт ма вантса, муй вўрн ёх ха ӑкӑтты, муй вўрн ай вошӑтн-кәртӑтн вәӆты ёх и нумӑса павӑтты. Щи кӑсты тӑхия иса нєпек мийӆясӑт 37 хӑннєхә, щи нєпекӑт ма вантсайт ай тӑхет потты тыӆӑщ 13-21 хӑтӆӑтн, щи нєпекӑт вантман пӑта нємасыя нумсӑӊ ёх рәпитсӑт. Щӑӆтаӆыв нумӑс пунсӑт 28 нєпек хӑншум ёха вух мӑты, щи ёх Россия 24мўв сўӊатн вәӆӆӑт, рўщ щирн ки Россия субъектӑтн.
Нух питум ёх кўтн АНО «Центр этнотехнологий» кӑсты нєпекеӆ нєм «Наше место на планете». Тӑм ёх еӆӆы па вухн нётты питӆӑт Саранпауль, Сосьва па Хулимсунт вошӑтн няврємӑт пиӆа рәпитты тӑхета, щи няврємӑт ёнтӑсты муй па сыр-сыр йис пурмӑсӑт вєрты питӆӑт. Ай вошӑт Саранпауль мухты рәпитты питӆӑт.
«Тӑм оӆӑтн иса мўв ӆуваттыйн вәӆты атум мәш мўӊ вәӆупсэв па мўӊ вєрӆўв нюр па щира кєрӑтсӑӆӆэ. Муй вўрн мўӊ ёх пиӆа сыры рәпитсўв, ин щиты рәпитты пищев нр ӑнтәм. Щи кўш сыры иты рәпитты пищ ӑн тӑйӆўв, ищимурт муӆты вўрн щи вєрӑт еӆӆы тәты мосӆ. Ин нр йиӆуп пищӑт кӑншты, йиӆуп нумӑсн вәӆты, тӑм йис карты щўӊкӑт-шәпӑт мухты рәпитты мосӆ, щит цифровой технологияйт. Мўӊ нәмӑсты щиревн тӑм оӆӑтн нух питум ёх ма рәпитсӑт. Ин па м вєр еӆӆы тәты мосӆ, па ёх пиӆа, па кәщайт пиӆа, па вухӑӊ ёх пиӆа рәпитты мосӆ. Щи вєрӑт и нумӑс тӑйман вєрты мосӆ, вәӆты мўвн ёх тӑлаӊа, ма ат вәӆӆӑт, шәк аӆ вантӆӑт, – путӑртӑс Елена Коновалова, ӆўв Тимченко фонд хуща рәпитӑӆ, «Культура» программа еӆӆы тәты тӑхийн ӆӑӊкӑр нєӊа вәӆ.
Мўӊ, кӑсты тӑхийн нух питум ёх,м ясӑӊ китӆўв «Культурная мозаика» тӑхийн рәпитты хуятӑта, Елена па Геннадий Тимченко фонда. Мўӊ м нумӑсн еӆӆы вәӆӆўв,щи пӑта вєрӆўв еӆӆы па ма мӑнты питӆӑт.
Евгения Вьюткина
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Пётр Молданов
«Мнь Ӯскве» стойбище «Анеквам ханса» тла щпитас, рущ щирыл проектыг лваве. 2019-2020 тлыг сыс лум «Культурная мозаика малых городов и сёл» IV Всероссийский конкурсыт «Анеквам ханса» нх-патыс. Ты тла торыг рӯпитан мхум ань нас колнакытыл майвсыт, Мастерские лвавет.
Елена ос Геннадий Тимченко нампа благотворительный фонд 2020 тлт сӯкыр тпос 23 хталныл ос мнь таквс тпос 22 хталэ мус «Культурная мозаика: партнёская сеть» конкурс врыглас, тув «Культурная мозаика малых городов и сёл» IV Всероссийский конкурсыт нх-патум мхум ввиньтлвсыт. Ты тла хосыт кркам хтпат тра-паттавет, тувыл тн тнти лнэ мнанылт, акв хотты пвылт кол вос щпитгыт (тамле колыт «центр притяжения» лвияныл).
Конкурсын 37 колытныл потыр ктсувес, мнь таквс тпос 13-21 хталант пуссын ловиньтавсыт. Тувыл тра-патыс – 28 проектыт нх-патсыт. Ты тлат щпитам мхум Россия янытыл 24 мт лгыт. Тн халанылт АНО «Центр этнотехнологий» тлатэ «Наше место на планете».
Ань ктыл щаквщин тамле колыт Саранпвылт, Кульпаст ос Хулюмсӯнтыт рӯпитаӈкве патгыт. Щар мк коланыл Саранпвылт враве.
Тимченко фонд «Культура» программатэ палт пуӈктотнэ н Елена Коновалова лвыс: «Тымат гм мгыс, ань тланув щар мт щирыл мингыт – мхум ёт хнтхатыглахтуӈкве ат врмв, матыр-ти пуссын ищхӣпыӈ ут хосыт врв. Мн ань вглув, тох туп р ос кркам хтпат рӯпитаӈкве врмгыт. Тамле мхум св лы, таимгыс номтанув ёмасыт».
«Анеквам ханса» тла щпитам хтпат Елена ос Геннадий Тимченко фондын пӯмащипа лтыӈ лвгыт. Матъёмас мнь пвлытт лнэ мхумн нтгыт, акв р врим, св рнэ тла щпитаӈкве врмв.
Евгения Вьюткина потре мньщи лтӈыг Светлана Ромбандеева толмащластэ