Проект детского этнического стойбища «Мань Ускве» кочующая школа «Анеквам ханса» успешно реализуется

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Проект детского этнического стойбища «Мань Ускве» кочующая школа «Анеквам ханса» успешно реализуется

Победитель IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», проект детского этнического стойбища «Мань Ускве» кочующая школа «Анеквам ханса», реализуемый в 2019 -  2020 гг., выполнил свою задачу – появились Мастерские, вокруг которых объединились уникальные люди.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко с 23 сентября по 22 октября 2020 года провел закрытый конкурс «Культурная мозаика: партнёрская сеть», к участию в котором были приглашены команды-победители IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

Конкурс, главным приоритетом которого является формирование «центров притяжения» социокультурной активности в малых городах и сёлах. На конкурс было подано 37 заявок, которые были рассмотрены на экспертных советах с 13 по 21 октября. По итогам заседаний были определены 28 проектов-победителей из 24 субъектов РФ. Среди победителей конкурса АНО «Центр этнотехнологий» с проектом «Наше место на планете». Дальнейшее развитие проекта заключается  в успешном функционировании Мастерских  в с. Саранпауль, п. Сосьва и п. Хулимсунт, создании детских школ ремесла, которые объединятся ресурсным центром (с.Саранпауль, АНО Центр Этнотехнологий).

  

«Пандемия внесла корректировки во все сферы нашей жизни. Все традиционные методы работы с местными жителями оказались недоступны, и нужно было в режиме «здесь и сейчас» пересматривать формат взаимодействия людей, находить новые решения, использовать цифровые технологии. Мы верим, что проекты-победители этого непростого года, уже доказавшие свою способность к устойчивости, создадут надёжное партнёрство с властью, бизнесом и местными активными силами для развития своей территории» - говорит Елена Коновалова, руководитель программы «Культура» Фонда Тимченко.

 

Команда проекта благодарит Культурную мозаику и Фонд Елены и Геннадия Тимченко за веру и поддержку, уверенно смотрит вперед и готова к новым свершениям.

Евгения Вьюткина

Няврємӑт пиӆа рәпитты «Мань ускве» кәрт хуща «Анеквам ханса» вєрӑт ма мӑнӆӑт

Россия мўв ӆуваттыйн IV-мит кӑсты тӑхийн «Культурная мозаика малых городов и сёл» няврємӑт пиӆа рәпитты «Мань ускве» кәрт нух питӑс. 2019-2020 оӆӑтн ӆыв рәпитӆӑт ай вошӑт хўват касӑӆман, щи вєр нємӆ «Анеквам ханса», хӑнты щирн ки – «Аӊкаӊкєм хӑншет». Щи хӑншӑӊ вєрӑтн тӑм оӆ вєра ар хуят ха ӑктӑщты па йис вєрӑт ма ӆэщӑтты питсӑт.

Ёха нётты тӑхи – щит Елена па Геннадий Тимченко фонд. Ӆыв лыпӑт хойты тыӆӑщ 23 хӑтӆ эвӑӆтай тӑхет потты тыӆӑщ 22 вўша «Культурная мозаика: партнёрская сеть» кӑсты тӑхи вєрсӑт. Щи тӑхия сыры «Культурная мозаика малых городов и сёл» IV кӑсты вєрн нух питум ёх вохсайт.

 

Тӑм кӑсты тӑхийн мєт ма вантса, муй вўрн ёх ха ӑкӑтты, муй вўрн ай вошӑтн-кәртӑтн вәӆты ёх и нумӑса павӑтты. Щи кӑсты тӑхия иса нєпек мийӆясӑт 37 хӑннєхә, щи нєпекӑт ма вантсайт ай тӑхет потты тыӆӑщ 13-21 хӑтӆӑтн, щи нєпекӑт вантман пӑта нємасыя нумсӑӊ ёх рәпитсӑт. Щӑӆтаӆыв нумӑс пунсӑт 28 нєпек хӑншум ёха вух мӑты, щи ёх Россия 24мўв сўӊатн вәӆӆӑт, рўщ щирн ки Россия субъектӑтн.

Нух питум ёх кўтн АНО «Центр этнотехнологий» кӑсты нєпекеӆ нєм «Наше место на планете». Тӑм ёх еӆӆы па вухн нётты питӆӑт Саранпауль, Сосьва па Хулимсунт вошӑтн няврємӑт пиӆа рәпитты тӑхета, щи няврємӑт ёнтӑсты муй па сыр-сыр йис пурмӑсӑт вєрты питӆӑт. Ай вошӑт Саранпауль мухты рәпитты питӆӑт.

 

«Тӑм оӆӑтн иса мўв ӆуваттыйн вәӆты атум мәш мўӊ вәӆупсэв па мўӊ вєрӆўв нюр па щира кєрӑтсӑӆӆэ. Муй вўрн мўӊ ёх пиӆа сыры рәпитсўв, ин щиты рәпитты пищев нр ӑнтәм. Щи кўш сыры иты рәпитты пищ ӑн тӑйӆўв, ищимурт муӆты вўрн щи вєрӑт еӆӆы тәты мосӆ. Ин нр йиӆуп пищӑт кӑншты, йиӆуп нумӑсн вәӆты, тӑм йис карты щўӊкӑт-шәпӑт мухты рәпитты мосӆ, щит цифровой технологияйт. Мўӊ нәмӑсты щиревн тӑм оӆӑтн нух питум ёх ма рәпитсӑт. Ин па м вєр еӆӆы тәты мосӆ, па ёх пиӆа, па кәщайт пиӆа, па вухӑӊ ёх пиӆа рәпитты мосӆ. Щи вєрӑт и нумӑс тӑйман вєрты мосӆ, вәӆты мўвн ёх тӑлаӊа, ма ат вәӆӆӑт, шәк аӆ вантӆӑт, – путӑртӑс Елена Коновалова, ӆўв Тимченко фонд хуща рәпитӑӆ, «Культура» программа еӆӆы тәты тӑхийн ӆӑӊкӑр нєӊа вәӆ.

Мўӊ, кӑсты тӑхийн нух питум ёх,м ясӑӊ китӆўв «Культурная мозаика» тӑхийн рәпитты хуятӑта, Елена па Геннадий Тимченко фонда. Мўӊ м нумӑсн еӆӆы вәӆӆўв,щи пӑта  вєрӆўв еӆӆы па ма мӑнты питӆӑт.

 

Евгения Вьюткина

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Пётр Молданов

«Анеквам ханса» лаль нтаве

«Мнь Ӯскве» стойбище «Анеквам ханса» тла щпитас, рущ щирыл проектыг лваве. 2019-2020 тлыг сыс лум «Культурная мозаика малых городов и сёл» IV Всероссийский конкурсыт «Анеквам ханса» нх-патыс. Ты тла торыг рӯпитан мхум ань нас колнакытыл майвсыт, Мастерские лвавет.

Елена ос Геннадий Тимченко нампа благотворительный фонд 2020 тлт сӯкыр тпос 23 хталныл ос мнь таквс тпос 22 хталэ мус «Культурная мозаика: партнёская сеть» конкурс врыглас, тув «Культурная мозаика малых городов и сёл» IV Всероссийский конкурсыт нх-патум мхум ввиньтлвсыт. Ты тла хосыт кркам хтпат тра-паттавет, тувыл тн тнти лнэ мнанылт, акв хотты пвылт кол вос щпитгыт (тамле колыт «центр притяжения» лвияныл).

Конкурсын 37 колытныл потыр ктсувес, мнь таквс тпос 13-21 хталант пуссын ловиньтавсыт. Тувыл тра-патыс – 28 проектыт нх-патсыт. Ты тлат щпитам мхум Россия янытыл 24 мт лгыт. Тн халанылт АНО «Центр этнотехнологий» тлатэ «Наше место на планете».

Ань ктыл щаквщин тамле колыт Саранпвылт, Кульпаст ос Хулюмсӯнтыт рӯпитаӈкве патгыт. Щар мк коланыл Саранпвылт враве.

Тимченко фонд «Культура» программатэ палт пуӈктотнэ н Елена Коновалова лвыс: «Тымат гм мгыс, ань тланув щар мт щирыл мингыт – мхум ёт хнтхатыглахтуӈкве ат врмв, матыр-ти пуссын ищхӣпыӈ ут хосыт врв. Мн ань вглув, тох туп р ос кркам хтпат рӯпитаӈкве врмгыт. Тамле мхум св лы, таимгыс номтанув ёмасыт».

«Анеквам ханса» тла щпитам хтпат Елена ос Геннадий Тимченко фондын пӯмащипа лтыӈ лвгыт. Матъёмас мнь пвлытт лнэ мхумн нтгыт, акв р врим, св рнэ тла щпитаӈкве врмв.

Евгения Вьюткина потре мньщи лтӈыг Светлана Ромбандеева толмащластэ

 

Пнд, 10/26/2020 - 11:49

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