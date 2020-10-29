Более 400 семей из числа коренных народов Югры в 2020 году улучшили свои жилищные условия

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В автономном округе с 2006 года действует программа по обеспечению жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Благодаря господдержке за эти годы немало семей народов ханты, манси и лесных ненцев смогли улучшить свои жилищные условия.
По данным Ипотечного агентства Югры, по состоянию на 7 октября 2020 года в едином списке на приобретение или строительство жилья граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, подавшим заявления до 31 декабря 2013 года, состоит 2 084 участника. В настоящее время 175 семьям направлены уведомления на право получения субсидии в текущем году. Такие уведомления получают граждане, которые написали заявление в апреле 2012 года и были признаны участниками программы. Объём финансирования госпрограммы на 2020 год составляет рекордные 1 867 748 136,63 рубля.
За девять месяцев этого года свои жилищные условия улучшили более 400 семей. Как отмечают сотрудники агентства, коренные жители предпочитают покупать готовое жилье преимущественно в местности, в которой проживают. Так, в текущем году 81,82 % участников заключили договора купли-продажи, 16,14 % семей заключили договора долевого участия в строительстве и только 2,04% решили строить собственное жильё.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Ёмвош округевн 2006-мит оӆ вўш эвӑӆт шуши мирӑта хот ӆәтты муй па омӑсты пӑта субсидия вух мӑты нємасыя поступсы вәӆ. Тӑм поступсы унтасн хӑнты, вухаӆь па юрн ёх йиӆуп хотӑт ӆәтты муй па омӑсты вєритӆӑт.
Югра мўв Ипотечной агентства нєпек щирн, тӑм оӆ васы мӑнты тыӆӑщ 7-мит хӑтӆ вәнты 2 084 хуят очередьн ӆоӆьӆӑт. Щи ёх 2013-мит оӆ ван хӑтӆуп тыӆӑщ 31-мит хӑтӆ вәнты очередя нух хӑншты пӑта вохты нєпекӑт хӑншсӑт. Интӑм 175 хоттєӆ ёх субсидия вух ёша хоӆумты вєритӆӑт, ӆывеӆа щи оӆӑӊӑн уведомление нєпекӑт китсыйт. Щимӑщ нєпекӑт щи хоттєӆ ёх ёша павӑтӆӑт, хуйтат 2012-мит оӆ вән кєр тыӆӑщ вәнты очередя нух хӑншты щира вохты нєпекӑт хӑншсӑт. Тӑм оӆн шуши мирӑта хотӑт ӆәтты муй па омӑсты щира субсидия мӑты вєра 1 867 748 136,63 шойт вух єсӑӆсы.
Тӑм оӆ ртъяӊ тыӆӑщ мӑр 400 хоттєӆ ёх йиӆуп хот ӆәтты муй па омӑсты вєритсӑт. Ипотечной агенства ёх ясӑӊӆаӆ щирн, ванкўтӆы субсидия вух ёша хоӆумтум ёх вәӆты кәртӑтн йиӆуп хотӑт ӆәтӆӑт муй па омӑсӆӑт. 81 процент арат ёх «Ӆәтты-тыныты», 16 процент арат ёх долевой щирн, тәп 2 процент арат ёх ӆўв саттӑӆа хотӑт омӑсты кашащты нєпекӑтн ёш посӑт пунсӑт.
Людмила Теткина путӑр хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры