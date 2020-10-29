Ушёл из жизни председатель родовой общины Сергей Иванович Хунзи

- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
24 октября 2020 года на 63 году жизни трагически погиб председатель родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Хунзи» г. Нижневартовска Сергей Иванович Хунзи.
Глава некоммерческой семейной (родовой) общины Сергей Хунзи родился и вырос в деревне Питляры Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 1970-х годах, получив комсомольскую путевку, хантыйский юноша был направлен на работу в Ханты-Мансийский автономный округ, а именно в город Нижневартовск. Здесь и обосновался. Около 30 лет Сергей Иванович проработал в нефтяной отрасли машинистом паровой передвижной установки на машинах «Краз», «Урал» и «ВАЗ».
Достигнув пенсионного возраста, ушёл на заслуженный отдых. Спокойная размеренная жизнь Сергею Ивановичу быстро надоела, пробовал устроиться на работу в другие отрасли, но всё ему не нравилось. Мысль об организации семейной родовой общины Сергей Хунзи вынашивал на протяжении многих лет. Наконец в 2013 году некоммерческая семейная (родовая) община коренных малочисленных народов ханты «Хунзи» была внесена в Реестр организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных жителей Югры. Ведь об исконных промыслах коренных жителей Обского Севера он знает не понаслышке. С детства умел ловить рыбу, добывать зверя, собирать дикоросы.
Семейная община «Хунзи» занимается не только рыболовством и охотоводством, но и возрождением, сохранением, развитием и популяризацией древних праздников обских угров. Во время мероприятий гости и участники наряду с традиционными песнями и танцами, играми и спортивными состязаниями имеют возможность отведать блюда хантыйской кухни: суп из лосятины, уху из муксуна и стерляди, испеченный в хантыйской печи хлеб и множество других деликатесов национальной кухни.
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Ивановича Хунзи. Это невосполнимая утрата для всего автономного округа. Его доброе имя, невероятная душевность навсегда останутся в наших сердцах.
Тӑм ванӑн васы мӑнты тыӆӑщ 24-митн Нижневартовск вошн нәптӑ 63 оа вум хӑнты икие, округев тынӑң хӑннєхә, иса пурайн мир пєа сӑмӑң хуят Сергей Иванович Хунзи ӑнтәма йис. Хўв пӑнта иса кєша шәшмӑс м хӑннєхә.
Сергей Иванович Ямал мўв Ӆорвош район Питԯор кәртӑн сєма питӑс, щӑта єнмӑс па ӑшколайн вәнԯтыԯӑс. 1970-мит оԯӑтн ԯўв комсомольской путёвка нєпекн мӑсы па Нижневартовск воша рәпитты китсы. Тӑта 30-кєм оԯ мӑр хӑнты хә мўв иԯпи питы вуй па газ вўты тӑхийн машиниста рәпитӑс. Щӑԯта ветъяң оԯ вўша вмаԯн рўтьщӑты мӑнӑс. Юԯн омӑсман мӑрємӑты питӑс, кўш арсыр тӑхийн еша рәпитӑс,тәп ӆўв пӑтэӆа щит нюр сӑма ӑн рӑхты вєрӑт вәсӑт. Щит пӑта нумса юхтӑс ԯўв саттэԯа вєр пўншты. Вантэ, айтєԯн вой-хўԯ веԯпӑсԯӑты хошӑс.
Кӑтӆєм оԯ мӑр нєпекӑт ԯэщӑтӑс. Шєңк ԯавӑрт вәс. 2013-мит оӆн «Хунзи» община нємасыя Реестр нєпека нух хӑншсы. Щиты айкємн ӆўң па сўс мӑр «Хунзи» община ёх хўԯ веԯпӑсԯуман вәԯԯӑт. Мущатум хўԯ Нижневартовск вош хўԯ завода мӑԯӑт. Тӑԯ пурайн ԯыв вой веԯман вәнт хўват ңхԯӑт.
Вой па хўԯ веԯпӑсԯӑты вєр тумпийн «Хунзи» хоттєԯ ёх община тӑхи шуши мир мӑңхӑтԯӑт, сыр-сыр вәйтантупсэт па якхотӑт ԯэщӑтԯӑт. Щӑӆта увӑс мир культура вєрӑт, мӑңхӑтԯӑт оԯӑңӑн айкеԯ тәԯӑт, кӑсупсэт ԯэщӑтԯӑт па мир єпԯӑң ԯєтутӑн ԯапӑтԯӑт.
Кашӑӊ пурайн Хунзи хоттєԯ ёх унтасн тӑта ԯант йиңк па хошум йиңк кавӑртԯы, нр хўԯ эвӑтԯы, камн нянь кәрн єпԯӑң нянь вєрԯы. Щит пӑта пӑсанӑн иса увӑс мир ԯєтут вантты па ԯєты рӑхӑс. Щи тумпийн няврємӑт па вән хуятӑт кўтн сыр-сыр шуши мир ӛращты кӑсупсэт ԯэщӑтԯыйт, якхотӑт ванԯтӑԯыйт па увӑс мир пурмӑсӑт эвӑԯт ванԯтупсэт вєрԯыйт.
Мўң, «Хӑнты ясӑң» па «Луима сэрипос» газетайңӑӆўвн рәпитты ёх, сӑмўв кӑшет па нумӑсўв авӑртӑт, нәптӑ вәна пєлка вум хуятэв, тынӑң хӑнты хӑннєхә вәтшӑсэв. ўв рәтаа шаляң ясӑң китўв, тӑм шәкӑң хӑтӑтн мўң нын пиана вәўв. Сергей Иванович Хунзи улот нямӑка ат вә.
Ирина САМСОНОВА
Ты тл мнь таквс тпос вт нупыл нилыт хталт Нижневартовск ӯст Сергей Иванович Хунзи, ханты хум, хотталь щалтыс. Хӯл алыщлан мт мшинаӈ тгыл н тахамтас, кональ воратаӈкве ат врмыс, щаквыт та порсыс.
йка Ямало-Ненецкий округт Шурышкарский районт Питляры павылт самын патыс. 1970 тлт тав комсомольский путёвкал майвес. Ос тав Ханты-Мансийский округ Нижневартовск ӯсн рӯпитаӈкве ктвес. Та псныл тот луӈкве та хультыс. Сергей Иванович втахкем тл м-вй мныл нх-винэ мт «Краз», «Урал», ос «Ваз» мшинал яласым рӯпитас.
Пенсиян минаме юи-плт, хум влт Нижневартовск ӯст юн лыс. Ос нматыр ат врим тавн марщумыг мтыс. Ты кос тва мт рӯпитаӈкве вылтахтыгллыс, ос мт тлат сымн ат рвнэ мгыс пхын та минас. Тувыл Сергей Иванович щмьяӈ тгыл рӯпата вруӈкве номылматас. Ты врмаль урыл тав хоса номсыс. Аквматрт 2013 тлт такви щмьятэ ёт «Хунзи» нампа родовой община та врыс. Тн колтглыл йис мт тнки олн слым рӯпитаӈкве та патсыт. Хум мньтгыл хӯл алыщлым, враим, пил втым ос лхыс атым яласас. Тыимгыс ты врмаль тавн сака мустыс.
«Хунзи» нампа общинаныл ати туп хӯл алыщлым ос враим яласгыт. Тн пс йис ялпыӈ хталыт лаль тотыяныл. Ялпыӈ хталыт врыгланныл порат, хум колтглэ ос мӯй мхманэ ёт ргыт ргыс, йӣквыс, ощхуль врыс, ёнгыт ос касылыт щпитлыс.
Ялпыӈ хталыт порат тн сосса тнутыт врыглгыт. Мӯй хтпат нгуй нвыль пут, мохсаӈ ос край хӯл исмит, сосса ннькурт врим атыӈ ннь ос мт атыӈ тнут тот рталгыт.
Мн, «Ханты ясаӈ» ос Лӯима срипос» нампа газетагувт рӯпитан хтпат, Сергей Иванович Хунзи рӯтанн сымын хйнэ лтыӈ ктв. Тамле ёмас сосса хтпа тимыг та мтыс. лме порат, тав сосса мирув лупса лаль тотыс. Тав тлатэ ань рӯт мхманн лаль вос тотаве.