Ушёл из жизни председатель родовой общины Сергей Иванович Хунзи

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Ушёл из жизни председатель родовой общины Сергей Иванович Хунзи

24 октября 2020 года на 63 году жизни трагически погиб председатель родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Хунзи» г. Нижневартовска Сергей Иванович Хунзи.

 

Глава некоммерческой семейной (родовой) общины Сергей Хунзи родился и вырос в деревне Питляры Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

 

В 1970-х годах, получив комсомольскую путевку, хантыйский юноша был направлен на работу в Ханты-Мансийский автономный округ, а именно в город Нижневартовск. Здесь и обосновался. Около 30 лет Сергей Иванович проработал в нефтяной отрасли машинистом паровой передвижной установки на машинах «Краз», «Урал» и «ВАЗ».

 

Достигнув пенсионного возраста, ушёл на заслуженный отдых. Спокойная размеренная жизнь Сергею Ивановичу быстро надоела, пробовал устроиться на работу в другие отрасли, но всё ему не нравилось. Мысль об организации семейной родовой общины Сергей Хунзи вынашивал на протяжении многих лет. Наконец в 2013 году некоммерческая семейная (родовая) община коренных малочисленных народов ханты «Хунзи» была внесена в Реестр организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных жителей Югры. Ведь об исконных промыслах коренных жителей Обского Севера он знает не понаслышке. С детства умел ловить рыбу, добывать зверя, собирать дикоросы. 

 

Семейная община «Хунзи» занимается не только рыболовством и охотоводством, но и возрождением, сохранением, развитием и популяризацией древних праздников обских угров. Во время мероприятий гости и участники наряду с традиционными песнями и танцами, играми и спортивными состязаниями имеют возможность отведать блюда хантыйской кухни: суп из лосятины, уху из муксуна и стерляди, испеченный в хантыйской печи хлеб и множество других деликатесов национальной кухни.

 

Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Ивановича Хунзи. Это невосполнимая утрата для всего автономного округа. Его доброе имя, невероятная душевность навсегда останутся в наших сердцах.

 

Сергей Иванович Хунзи хўв пӑнта мӑнӑс

Тӑм ванӑн васы мӑнты тыӆӑщ 24-митн Нижневартовск вошн нәптӑ 63 оа вум хӑнты икие, округев тынӑң хӑннєхә, иса пурайн мир пєа сӑмӑң хуят Сергей Иванович Хунзи ӑнтәма йис. Хўв пӑнта иса кєша шәшмӑс м хӑннєхә.

 

Сергей Иванович Ямал мўв Ӆорвош район Питԯор кәртӑн сєма питӑс, щӑта єнмӑс па ӑшколайн вәнԯтыԯӑс. 1970-мит оԯӑтн ԯўв комсомольской путёвка нєпекн мӑсы па Нижневартовск воша рәпитты китсы. Тӑта 30-кєм оԯ мӑр хӑнты хә мўв иԯпи питы вуй па газ вўты тӑхийн машиниста рәпитӑс. Щӑԯта ветъяң оԯ вўша вмаԯн рўтьщӑты мӑнӑс. Юԯн омӑсман мӑрємӑты питӑс, кўш арсыр тӑхийн еша рәпитӑс,тәп ӆўв пӑтэӆа щит нюр сӑма ӑн рӑхты вєрӑт вәсӑт. Щит пӑта нумса юхтӑс ԯўв саттэԯа вєр пўншты. Вантэ, айтєԯн вой-хўԯ веԯпӑсԯӑты хошӑс.

 

Кӑтӆєм оԯ мӑр нєпекӑт ԯэщӑтӑс. Шєңк ԯавӑрт вәс. 2013-мит оӆн «Хунзи» община нємасыя Реестр нєпека нух хӑншсы. Щиты айкємн  ӆўң па сўс мӑр «Хунзи» община ёх хўԯ веԯпӑсԯуман вәԯԯӑт. Мущатум хўԯ Нижневартовск вош хўԯ завода мӑԯӑт. Тӑԯ пурайн ԯыв вой веԯман вәнт хўват ңхԯӑт.

 

Вой па хўԯ веԯпӑсԯӑты вєр тумпийн «Хунзи» хоттєԯ ёх община тӑхи шуши мир мӑңхӑтԯӑт, сыр-сыр вәйтантупсэт па якхотӑт ԯэщӑтԯӑт. Щӑӆта увӑс мир культура вєрӑт, мӑңхӑтԯӑт оԯӑңӑн айкеԯ тәԯӑт, кӑсупсэт ԯэщӑтԯӑт па мир єпԯӑң ԯєтутӑн ԯапӑтԯӑт.

 

Кашӑӊ пурайн Хунзи хоттєԯ ёх унтасн тӑта ԯант йиңк па хошум йиңк кавӑртԯы, нр хўԯ эвӑтԯы, камн нянь кәрн єпԯӑң нянь вєрԯы. Щит пӑта пӑсанӑн иса увӑс мир ԯєтут вантты па ԯєты рӑхӑс. Щи тумпийн няврємӑт па вән хуятӑт кўтн сыр-сыр шуши мир ӛращты кӑсупсэт ԯэщӑтԯыйт, якхотӑт ванԯтӑԯыйт па увӑс мир пурмӑсӑт эвӑԯт ванԯтупсэт вєрԯыйт.

 

Мўң, «Хӑнты ясӑң» па «Луима сэрипос» газетайңӑӆўвн рәпитты ёх, сӑмўв кӑшет па нумӑсўв авӑртӑт, нәптӑ вәна пєлка вум хуятэв, тынӑң хӑнты хӑннєхә вәтшӑсэв. ўв рәтаа шаляң ясӑң китўв, тӑм шәкӑң хӑтӑтн мўң нын пиана вәўв. Сергей Иванович Хунзи улот нямӑка ат вә.

 

Ирина САМСОНОВА

Щмьяӈ община кӯщай хум Сергей Иванович Хунзи тимыг мтыс

Ты тл мнь таквс тпос вт нупыл нилыт хталт Нижневартовск ӯст Сергей Иванович Хунзи, ханты хум, хотталь щалтыс. Хӯл алыщлан мт мшинаӈ тгыл н тахамтас, кональ воратаӈкве ат врмыс, щаквыт та порсыс.

 

йка Ямало-Ненецкий округт Шурышкарский районт Питляры павылт самын патыс. 1970 тлт тав комсомольский путёвкал майвес. Ос тав Ханты-Мансийский округ Нижневартовск ӯсн рӯпитаӈкве ктвес. Та псныл тот луӈкве та хультыс. Сергей Иванович втахкем тл м-вй мныл нх-винэ мт «Краз», «Урал», ос «Ваз» мшинал яласым рӯпитас.

 

Пенсиян минаме юи-плт, хум влт Нижневартовск ӯст юн лыс. Ос нматыр ат врим тавн марщумыг мтыс. Ты кос тва мт рӯпитаӈкве вылтахтыгллыс, ос мт тлат сымн ат рвнэ мгыс пхын та минас. Тувыл Сергей Иванович щмьяӈ тгыл рӯпата вруӈкве номылматас. Ты врмаль урыл тав хоса номсыс. Аквматрт 2013 тлт  такви щмьятэ ёт «Хунзи» нампа родовой община та врыс. Тн колтглыл йис мт тнки олн слым рӯпитаӈкве та патсыт. Хум мньтгыл хӯл алыщлым, враим, пил втым ос лхыс атым яласас. Тыимгыс ты врмаль тавн сака мустыс.

 

«Хунзи» нампа общинаныл ати туп хӯл алыщлым ос враим яласгыт. Тн пс йис ялпыӈ хталыт лаль тотыяныл. Ялпыӈ хталыт врыгланныл порат, хум колтглэ ос мӯй мхманэ ёт ргыт ргыс, йӣквыс, ощхуль врыс, ёнгыт ос касылыт щпитлыс.

 

Ялпыӈ хталыт порат тн сосса тнутыт врыглгыт. Мӯй хтпат нгуй нвыль пут, мохсаӈ ос край хӯл исмит, сосса ннькурт врим атыӈ ннь ос мт атыӈ тнут тот рталгыт.

 

Мн, «Ханты ясаӈ» ос Лӯима срипос» нампа газетагувт рӯпитан хтпат, Сергей Иванович Хунзи рӯтанн сымын хйнэ лтыӈ ктв. Тамле ёмас сосса хтпа тимыг та мтыс. лме порат, тав сосса мирув лупса лаль тотыс. Тав тлатэ ань рӯт мхманн лаль вос тотаве.

Втр, 10/27/2020 - 14:58

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