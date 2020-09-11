После продолжительной болезни не стало замечательного педагога Хромова Владимира Вячеславовича

- Русский
Хромов Владимир Вячеславович родился 10 марта 1934 года в стойбище Муринья Качугского района Иркутской области. Родители эвенки, занимались охотой и рыбной ловлей. Учился в Вершино-Тутурской семилетней школе, после окончания поступил в Ангинскую среднюю школу, которую успешно закончил в 1954 году. В этом же году поступил в Ленинградский пединститут имени А.И.Герцена.
Как замечательного преподавателя, отличника образования и хорошего наставника его знают по национальным школам Берёзовского района. Педагогическую деятельность в нашем округе они с супругой Анфисой Михайловной Хромовой начинали с Саранпаульской средней школы. Затем переехав с семьей в село Сосьва, Владимир Вячеславович Хромов проработал 27 лет директором школы и учителем русского языка и литературы. Его ученики с благодарностью и уважением вспоминают те школьные годы.
В.В. Хромов награждён знаком «Отличник народного просвещения». Находясь на заслуженном отдыхе, в 1997 году вместе с супругой переехали в город Ханты-Мансийск. За эти годы им изданы книги о строительстве Сосьвинской культбазы «Живой очаг культуры», о судьбе заброшенных стойбищ народа манси по реке Сосьва «Край запаха тайги». Не забывая свои истоки и родной язык, Владимир Вячеславович написал очерки «Эвенки Орлиной реки», «Топонимы родного края», «Материальная культура эвенков Верхнеленья», составил «Диалектный словарь эвенков Верхнеленья» и «Русско-эвенкийский разговорник».
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражает соболезнование родным и близким, это боль и утрата для всех малочисленных народов Севера, светлая память.