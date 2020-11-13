Наталья Комарова: Геном коренных малочисленных народов Севера является уникальным богатством для человечества

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании клуба губернаторов, состоявшегося на полях форума «Сильные идеи для нового времени», который в эти дни проходит в Москве.
Темой мероприятия стали драйверы технологического развития в регионах.
По оценке Натальи Комаровой, технологии по добыче полезных ископаемых сопоставимы с космическими, передовыми научными разработками.
«Генетически мы расположены к научным исследованиям. В царской России в 18 веке – начале 19 века исследования Западной Сибири, восточных земель осуществлялись именно с нашей площадки. Нам больше 900 лет», – напомнила глава региона.
В этой связи, по словам губернатора, югорчане обладают тягой к межрегиональной связи на уровне ДНК.
В автономном округе активно развиваются различного рода институты, инфраструктура поддержки научных исследований, научно-технологических инициатив. Так, югорский технопарк высоких технологий получил статус регионального оператора фонда «Сколково».
Проект компании «Биоскан» – резидента югорского технопарка – вошел в топ-100 лучших изобретений России по версии Роспатента за первую половину 2020 года. Устройство, основанное на разработках компании, позволяет быстро оценивать токсичность жидкости, газа, различных сред.
«Мы запускаем центр высоких биомедицинских технологий. Это проект высокого уровня. Регион располагает колоссальной базой для проведения геномных исследований – геном коренных малочисленных народов Севера в Югре является уникальным богатством для человечества», – сказала Наталья Комарова.
Центр объединит усилия свыше 200 специалистов в области персонализированной медицины, генетики, биохимии, биоинформатики, станет точкой роста в области высоких молекулярно-генетических исследований и трансфера биотехнологий в другие регионы как России, так и мира.
При этом необходимо отметить, что в автономном округе сформирована интеллектуальная площадка, которая будет сопровождать процесс сокращения выбросов парниковых газов. Она сформирована на базе Югорского государственного университета в партнерстве с кафедрами ЮНЕСКО. В конце ноября на данной площадке начнет действовать еще одна «Точка кипения».
«Ханты-Мансийский автономный округ располагается в том числе и на территории Арктики – в регионе в этой зоне расположено два муниципалитета. Югра, безусловно, – это и ворота в Арктику», – добавила Наталья Комарова, комментируя инициативу создания сети центров обработки данных в арктической зоне. Основная идея ее в том, что северный климат позволяет существенно снизить затраты на охлаждение вычислительной техники. В Югре низкие температуры воздуха позволяют размещать данные технологии.
«Перспектив очень много. Преград для их реализации нет», – резюмировала Наталья Комарова.