В Югре ко Дню матери стартовал конкурс детских рисунков «Самой лучшей на свете»

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В Югре ко Дню матери стартовал конкурс детских рисунков «Самой лучшей на свете»

В Управлении Росгвардии по ХМАО–Югре проводится конкурс рисунков для детей, приуроченный к Международному Дню матери.

Первую работу подготовил Андрей Большаков. Сын психолога (полиграфолога) отделения по работе с личным составом капитана Михаила Большакова изобразил сына и маму с букетом, гуляющих по улице в солнечную погоду.

Победители будут определены по возрастным группам:

– от 6 до 10 лет

– от 11 до 16 лет

К участию принимаются работы с тематической иллюстрацией или фотоколлажем. Авторы лучших рисунков будут награждены дипломами.

Работы отправлять в электронном виде на адрес: press.rosgvard86@yandex.ru до 25 ноября 2020 года (по всем вопросам обращаться по тел: 8 (3467) 388-415 Артем Иванович Севрюков).

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре press.rosgvard86@yandex.ru

Пт, 11/13/2020 - 11:11

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