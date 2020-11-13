В труднодоступных населённых пунктах Югры дети учатся в очном формате

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В Югре 7 ноября вышло постановление губернатора Натальи Комаровой, согласно которому образовательные учреждения автономного округа частично переводятся на дистанционный формат работы. О том, как сегодня организован образовательный процесс в школах в труднодоступных населенных пунктах, в местах компактного проживания коренных народов Югры, наш материал.
Одним из таких отдаленных поселений является посёлок Сосьва Берёзовского района. Мы связались с директором Сосьвинской школы Натальей Александровной Слепцовой и поинтересовались, как сегодня организован образовательный процесс в их школе.
- В настоящее время все наши дети учатся в очном формате, - сообщила Наталья Александровна. - К счастью, у нас нет заболевших, поэтому пользуемся возможностью и учимся очно. Но, в любом случае, у каждого родителя есть возможность написать заявление и перевести своего ребенка на дистанционный формат. Но, наверное, после весеннего периода, когда все поняли, что это особая нагрузка, которая возлагается и на родителей, и на детей, в этих условиях никто не выбрал дистанционный формат, все наши дети учатся очно.
В школе посёлка Сосьвы обучается 145 детей, при образовательном учреждении функционирует пришкольный интернат, в котором проживает 16 детей из маленьких поселений Кимкъясуй и Ломбовож.
Ещё один труднодоступный населенный пункт, где компактно проживают коренные народы, находится в Белоярском районе - это село Полноват. Дети этого населенного пункта также учатся в очной форме, об этом нам рассказал директор школы Алексей Григорьевич Лузянин.
В таком же формате обучаются дети в деревне Шугуре Кондинского района. Учебный процесс для всех обучающихся с 1 по 11 класс организован в очном
режиме, с соблюдением всех требований безопасности. В настоящее время в образовательном учреждении учатся 91 человек.
В свою очередь, и. о. директора Ванзетурской средней школы Берёзовского района Алёна Васильевна Алтухова рассказала: «Мы работаем очно, учимся по динамическому расписанию. В настоящее время в нашей школе обучается 74 ребенка. У нас была вспышка по ковиду за три недели до каникул. Мы переходили на дистанционный формат работы. Но это было в октябре, сейчас мы вышли на очный процесс».
Стоит отметить, Ванзетур также считается труднодоступным населенным пунктом. Сейчас в поселении есть только авиасообщение, рейсовый вертолёт летает три раза в неделю из районного центра Берёзово.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры