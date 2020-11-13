Непростая ситуация на рынке труда

- Русский
На площадке РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция с исполняющим обязанности директора регионального департамента труда и занятости населения Валерием Беспояско. Гость студии рассказал о непростой ситуации на рынке труда, и о том какие меры поддержки занятости населения в этом направлении предпринимаются окружным правительством.
2020 год оказался сложным для всех работодателей и трудящихся, его можно разделить на докоронавирусную эпоху и после неё. Ограничительные меры, предпринятые в период пандемии, значительно повлияли на рынок труда. Тем самым уровень безработицы в округе вырос, так от 4 тысяч зарегистрированных в начале года, сейчас мы имеем 29 тысяч безработных.
Возможно, на этот факт повлияло и увеличение пособие по безработице. Оно от минимальной выплаты 2 250 рублей выросло до 6 тысяч рублей. Также на каждого ребёнка дополнительно выплачивали более 3 тысяч, таким образом, максимальное пособие могло увеличиться и до 17 150 рублей.
Сейчас сумма минимального пособия снова составляет 2 250 рублей. Выплаты на детей прекратились, и хотя количество находящихся на учёте по безработице не уменьшилось, получателями пособий являются лишь порядка 11 тысяч человек.
Валерий Беспояско прокомментировал этот момент так: «Есть категория людей, которые приходят за пособием, но особенно не желают работать. Мы искали и давали им направления на трудоустройство, и, если они не выбирали из двух альтернатив, тогда снимались с учёта. Сейчас у нас такой возможности нет, потому что не можем помочь найти ему работу, и он стоит на бирже по безработице долго».
С апреля месяца введены новые правила порядка регистрации безработных. Ранее человек был обязан прийти в центр занятости, сейчас сотрудники центра работают с заявителями в дистанционном режиме, либо он может зарегистрироваться через портал «Работа в России» или через Госуслуги.
Как отметил Валерий Беспояско, работодателям всегда нужны высококвалифицированные и молодые кадры. По сфере деятельности 64 % вакансий – это рабочие профессии, и 36% – служащие. Более востребованны кадры в производстве, транспорте, здравоохранении, недвижимости, добывающая промышленности. Необходимые специальности – это фрезеровщики, операторы котельной, машинисты экскаватора, врачи различных квалификаций.
В центре занятости на учёте состоят больше женщин, это 58 % соискателей, средний возраст которых около 32 лет, чаще с высшим профессиональным образованием. По предыдущей работе женщины – специалисты разного профиля, продавцы, менеджеры, кассиры, администраторы, бухгалтеры. Мужчин состоящих по безработице 42 %, и в большинство не имеют профессионального образования.
Чтобы поддержать людей в трудный период, необходима профессиональная переподготовка. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло ряд решений, связанных, прежде всего, с поддержкой временной занятости. Для этого организуются общественные, временные работы, профессиональное обучение. Так, более трёх тысяч человек переобучились, либо повысили квалификацию. Было принято решение об увеличении компенсаций для таких работодателей. Они продлятся и на 2021 год. Раньше компенсация составляла от 8 до 12 тысяч рублей, сейчас - около 21 тысячи рублей на каждого работника.
Продолжается участие в национальных проектах «Старшее поколение», «Производительность труда», «Занятость женщин». В их рамках большое количество участников обучаются новым профессиям, чтобы иметь больше шансов на рынке труда.
Заработал национальный проект «Поддержка занятости», его цель – чтобы служба занятости была близка как к работодателю, так и к работнику, чтобы все были удовлетворены качеством услуг, которые оказывают. Специалисты консультируют и помогают тем, кто хочет организовать собственное дело. После всей подготовки человек получает стартовый капитал – 229 тысяч рублей. В этом году больше 300 человек уже зарегистрировались.
В заключение встречи гость студии обратился ко всем югорчанам со словами: «На самом деле ситуация на рынке труда в округе напряжённая. Работодатели находятся в сложном положении, поэтому хочу вас призвать – дорожите своей работой, подумайте, прежде чем увольняться с работы. И если решили уволиться, уходите на подготовленное место. Конечно, служба занятости поможет, но каждый гражданин должен отвечать за свои слова, поступки и сам строить свою жизнь».
Тамара Мерова