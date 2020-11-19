В Югре проходит XIVфорум «Информационный мир Югры»

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В этом году «Информационный мир Югры» проходит в онлайн-формате, программа форума рассчитана на неделю с 17 по 23 ноября. В нём приняли участие руководители средств массовых информаций, журналисты печатных и интернет изданий, радио и телевидение, а также специалисты социальных медиа. Общее количество участников – более 500 человек.
В один из дней прошла стратегическая сессия по формированию медиакластера по направлению «Средства массовой информации на языках коренных малочисленных народов Севера». Модератором онлайн-встречи выступила Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» под руководством Галины Кондиной. В ходе онлайн-общения участники форума поделились своими идеями и проектами о продвижении своих изданий на родных языках.
На сессии выступила президент межрегиональной общественной организации журналистов освещающих межэтническую тематику Маргарита Лянге. По её словам, из-за последних событий, связанных с пандемией коронавируса, всё трансформировалось, национальные издания вынуждены меняться:
- Издания на родных языках России были самой уязвимой частью СМИ, здесь всегда присутствуют проблемы финансирования, кадров и распространение изданий. А сегодня у аудитории возросли запросы. Они сравнивают и задаются вопросом, почему этнические издания не такого качества, как все остальные. Чтобы привлечь большее количество людей, нужно обязательно повышать качество изданий.
Директор департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова отметила:
- Мы в преддверие форума проводили исследования, что у нас происходит в разных сегментах медиа-индустрии. Таким образом, в округа 1,7 % респондентов не читают газеты. А применительно к национальным редакциям, она имеет ещё более стратегическое значение. Поскольку национальные редакции – это в значительной степени источник сохранения, развития и популяризации родных языков. И если редакция не пользуется спросом, не создаёт тот контент, который востребован разными аудиториями, то у нас не только пропадает читающая аудитория, но и пропадают носители языка.
Также она отметила, что сегодня ведётся работа над созданием медиакластера, который соединит не только представителей медиа сообщества, но и тех, кто работает в секторе креативной индустрии. Это блогеры, дизайнеры, мастера популяризирующие фольклор, что является нашей культурой и формирует некую идентичность.
Сегодня невозможно оставаться просто газетой, редакции становятся производителем медиа-контента. Проводят образовательные и просветительские мероприятия, где нужно работать с видео, аудио, графикой и только это обеспечить их выживаемость. Перемены в этом направление коснутся и национальных изданий.
На онлайн-встрече своим опытом выпуска изданий на родных языках поделились и наши родственные финно-угорские народы. Главный редактор молодёжной газеты «Кугарня» Эдуард Иманаев из города Йошкар-Олы республики Марий Эл рассказал о том, что кроме социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», они используют интернет-площадки instagram и YouTube, где проводят различные конкурсы и розыгрыши. Читатели с удовольствием обсуждают и задают вопросы на интересующие темы. На сегодняшний день в Марий Эл проживает 43% марийцев – носителей языка. Директор автономного учреждения издательский дом «Коми» Инесса Орёл из города Сыктывкара республики Коми отметила, что у них есть пять комиязычных изданий, которые существуют только за счёт поддержки правительства республики Коми. Выделяемая субсидия покрывает 95 % финансовых потребностей холдинга. И оставшиеся 5 % они зарабатывают самостоятельно. В коллективе работает 30 человек. Потенциальная аудитория изданий составляет 200 тысяч читателей. Глава холдинга особо подчеркнула, что зарабатывание денег любой ценой не является целью холдинга, так как национальные издания, просветители, хранители, популяризаторы – являются имиджем региона!
Главный редактор детского журнала «Витсам» («Капелька») Светлана Динисламова тоже рассказала гостям онлайн-эфира о своем издании. В этом году уже вышел в свет 56 выпуск. В журнале освещаются рассказы, сказки, загадки и другие интересные материалы. Среди детей журнал пользуется большим спросом.
Также она отметила, что сегодня мансийским языком владеет чуть более 1 тысячи человек. Языки малочисленных народов находятся под угрозой исчезновения. И в первую очередь, те языки, которые не используются в образование и СМИ. В округе для сохранения языков ханты и манси работают национальные радиовещание, телевидение и газеты.
В ходе онлайн-встречи руководитель детского журнала на хантыйском языке «Хатлые» («Солнышко») Надежда Вах также поделилась опытом работы с детским журналом. Она подчеркнула, что в год выходит 6 журналов, в которых печатаются конкурсные работы детей, сказки, загадки и другие материалы на родном языке.
Директор национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина отметила, что сегодня национальные издания выходят в виртуальном пространстве на трёх языках: русском, хантыйском и мансийском. Это значительно усложнило нашу работу, на выпуск материалов уходит много времени. Но вместе с тем, такой формат просто необходим, так как привлекает наиболее широкую аудиторию.
Николай МЕРОВ