Югорские производители поборются за победу в конкурсе «Вкусы России»

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Югорские производители поборются за победу в конкурсе «Вкусы России»

Югра принимает участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Жители автономного округа смогут поддержать местных товаропроизводителей на официальном сайте мероприятия с 19 ноября по 2 декабря.

Югра на конкурсе представлена брендами «Сосьвинская селедка» (ИП Давыдков Ю.В.), «Югорские дикоросы» (ООО «Регион-К), «Сургутский хлеб» (ООО «Хлебозавод«Бояр»), «Сургутский живой шоколад» (Шоколадная фабрика Bioshokolife), «Югорская ягода» (ООО «Югорские традиции»).

Всего на конкурс поступило более 500 заявок из 79 регионов страны. Региональные бренды будут оценивать в трех номинациях: «Попробуй, полюбишь», «Из нашей деревни», «Вкусное рядом».

Миссия национального конкурса «Вкусы России» – познакомить потребителей с многообразием вкусов страны и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.

Также он призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста для сельских территорий России.

Конкурсная комиссияподведет итоги до 11 декабря.

Втр, 11/24/2020 - 11:00

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