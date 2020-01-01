Ровесник округа Анатолий Хомяков отметил 90-летие

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На днях на кондинской земле свой 90-летний юбилей отметил уникальный человек Анатолий Николаевич Хомяков. Он родился 19 ноября 1930 года в посёлке Половинке Кондинского района в семье рыбака-охотника. Анатолий Николаевич внёс неоценимый вклад в развитие района и сохранение культуры и истории коренных народов Севера. Его общий трудовой стаж составляет 50 лет, 27 лет из которых отработал в лесной охране.
Имя А.Н. Хомякова занесёно в энциклопедию «Лучшие люди России», он является Заслуженным работником культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Большинству людей Анатолий Николаевич Хомяков известен как основатель и первый директор Учинского этнографического музея под открытым небом в посёлке Половинке и одним из активных фондообразователей архивного отдела администрации Кондинского района.
Многие предметы старинного уклада кондинских манси в Учинском этнографическом музее сделано руками Анатолия Хомякова. Он сам строил деревянные избы и хозяйственные постройки, изготавливал лодки, орудия труда, охоты и ловли рыбы, предметы быта, восстанавливал и шил национальную одежду. На сегодня музейный фонд насчитывает более 8 тысяч экспонатов, а сам музей является сокровищницей всего Кондинского района. Отметим, что Учинский этнографический музей официально был открыт 10 декабря 1990 года, так что скоро предстоит отпраздновать 30-летний юбилей.
До создания музея Анатолий Николаевич, как человек творческий и неугомонный, организовал в Половинке строительство памятника погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Для начала спроектировал макет, сделал заказ на завод бетонных изделий на изготовление памятной доски. Также охотно подключились к работе односельчане, и в 1989 году памятник был установлен.
С выходом на заслуженный отдых Анатолий Хомяков продолжает свою творческую стезю. Он подготовил биографические материалы, и в 2012 году написал книгу «Река моей жизни». В этом же году вышла в свет книга «Рецепты кондинской кухни». Помимо этого, Анатолий Николаевич вносит значительный вклад в работе с детьми в детском оздоровительном лагере «Юрсил». Этот лагерь находится в деревне Силаве Кондинского района, а основала его Ольга Александровна Фомичева.
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» поздравляет Анатолия Николаевича с замечательным юбилеем! 19 ноября 2020 год – 90 славных лет вашей жизни, 10 декабря 2020 год – 90 лет Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 30 лет со дня основания Учинского этнографического музея! Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, долголетия, пусть не заканчиваются ваши идеи, дальнейшего творческого вдохновения, сил и энергии!
Тамара Мерова