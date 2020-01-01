Деятельность Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры в 2020 году

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На площадке РИЦ «Югра» была организована видеоконференция с участием муниципальных образований округа. Гостем студии стал директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Константин Сергеевич Гребешок. Темой встречи послужили «Итоги деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в 2020 году»
По словам Константина Сергеевича, за 2020 год в округе закончена реконструкция и строительство двух крупных участков дороги, общей протяжённостью 70,5 километров. В настоящее время объекты вводятся в эксплуатацию.
Дорожники не оставили без внимания и малочисленные населённые пункты, в которых сильная заболоченность территории осложняет строительство постоянных дорог. В период с января по апрель этого года для таких мест выполнялись работы по содержанию 2,3 километров автодорог, за оставшийся период планируется отреставрировать ещё такое же количество.
По словам директора департамента, в текущем году отремонтировано почти 165 километров дорог регионального значения, закончен ремонт моста через реку Иртыш. В составе регионального проекта было увеличено количество автоматических комплексов фото и видео-фиксации нарушителей ПДД, теперь их количество доходит до 95 единиц.
К.С. Гребешок считает, что отдельного внимания заслуживают мостовые переходы на автомобильной дороге городов Сургут – Лянтор. За рассматриваемый период прошла реконструкция двух мостов, общей протяжённостью 1,04 км. Такие меры обеспечат безопасность дорожного движения, а также дадут возможность повышения скоростного режима транспортных потоков на дорогах региона.
Пётр Молданов