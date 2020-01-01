Особые спектакли «Театра берестяных масок»

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Особые спектакли «Театра берестяных масок»

В ночь искусств, состоявшийся с 3 на 4 ноября, «Театр берестяных масок» села Казыма Белоярского района провёл в онлайн-формате просмотр и обсуждение нового спектакля «Щангри-хонгра». Название переводится как «стрекоза», но этим же словом образно именуется и вертолет.

Спектакль поставлен профессиональными режиссерами Анной Тюрпу (г. Таллин) и Игорем Устинович (г. Санкт-Петербург).  Актёрами театра являются жители села Казым, т.е. люди, не имеющие специального театрального образования.

В спектакле задействована женская часть коллектива – это Мария Игишева, Екатерина Иночкина, Светлана Рандымова, Евгения Салахова, Марина Кабакова.

В основе спектакля воспоминания его участниц о школьных годах, проведённых в интернате. Известно, что в целях получения образования, детей коренных народов Севера в семилетнем возрасте изымали от родителей и помещали в школы-интернаты, т.е. в иную культурную и языковую среду. Об актёрах данного спектакля можно сказать, что женщины не столько «играли», сколько «погружались» в мир своего детства, в мир своих воспоминаний.

Образ стрекозы-вертолёта – это связь традиционного уклада жизни и интернатского существования. Вертолёт – символ посредника между мирами, транспорт, увозящей детей от родителей.

В конце сентября спектакль был показан на XIII Международном фестивале театров финно-угорских народов «Майатул» в Йошкар-Оле. Директор фестиваля Эрик Юзыкайн отметил: «Это необычный театр, и этим он привлекает. Я хочу, чтобы именно из таких спектаклей состоял фестиваль». Это третье участие казымского театра в данном фестивале, и каждый раз организаторы отмечали его самобытность.

В ночь искусств по инициативе организаторов просмотра и обсуждения спектакля «Щангри-хонгра» на аудиторию были вынесены  наиболее   существенные и наболевшие для коллектива вопросы:

– Нужен ли такой театр (театральный коллектив) в маленькой деревне?

– Интересны ли этнические спектакли представителям других народов?

– Что делать, когда твой спектакль – неформат?

В обсуждении спектакля приняло участие 17 человек,  но география участников  была весьма широкой: это российские города Санкт-Петербург, Тюмень, Ханты-Мансийск, Урай, Югорск, Белоярский, а также село Казым и стойбище Нефтеюганского района. Были представлены эксперты и из других стран: Финляндия (г. Рованиеми), Германия (г. Берлин), Нидерланды, Франция (г. Париж).

Участники отметили основные особенности этого театра: правдивость изложенных историй,  эмоциональную включенность актёров, а также талант режиссёров, которые смогли понять и вывести внутренние переживания актёров на уровень театрального действа и, наконец, немаловажную роль имеет терапевтический эффект подобных  спектаклей как для самих играющих, так и для тех, кто включается в их игру. «Театр как песни, можно выразить вещи, которые в обыденном разговоре, на обычном языке очень сложно, больно и неловко выражать. Но смелость нужна», – подытожил разговор антрополог Стефан Дудек (Stephan Dudeck).

Отметим, что «Театр берестяных масок» существует с 2012 года на базе Этнографического музей-парка села Казыма. В общей сложности ими поставлено 11 спектаклей и каждый спектакль – это кусочек жизни народа, проживающего на Казымской земле.

Пётр Молданов

 

Втр, 11/24/2020 - 14:52

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