Особые спектакли «Театра берестяных масок»

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В ночь искусств, состоявшийся с 3 на 4 ноября, «Театр берестяных масок» села Казыма Белоярского района провёл в онлайн-формате просмотр и обсуждение нового спектакля «Щангри-хонгра». Название переводится как «стрекоза», но этим же словом образно именуется и вертолет.
Спектакль поставлен профессиональными режиссерами Анной Тюрпу (г. Таллин) и Игорем Устинович (г. Санкт-Петербург). Актёрами театра являются жители села Казым, т.е. люди, не имеющие специального театрального образования.
В спектакле задействована женская часть коллектива – это Мария Игишева, Екатерина Иночкина, Светлана Рандымова, Евгения Салахова, Марина Кабакова.
В основе спектакля воспоминания его участниц о школьных годах, проведённых в интернате. Известно, что в целях получения образования, детей коренных народов Севера в семилетнем возрасте изымали от родителей и помещали в школы-интернаты, т.е. в иную культурную и языковую среду. Об актёрах данного спектакля можно сказать, что женщины не столько «играли», сколько «погружались» в мир своего детства, в мир своих воспоминаний.
Образ стрекозы-вертолёта – это связь традиционного уклада жизни и интернатского существования. Вертолёт – символ посредника между мирами, транспорт, увозящей детей от родителей.
В конце сентября спектакль был показан на XIII Международном фестивале театров финно-угорских народов «Майатул» в Йошкар-Оле. Директор фестиваля Эрик Юзыкайн отметил: «Это необычный театр, и этим он привлекает. Я хочу, чтобы именно из таких спектаклей состоял фестиваль». Это третье участие казымского театра в данном фестивале, и каждый раз организаторы отмечали его самобытность.
В ночь искусств по инициативе организаторов просмотра и обсуждения спектакля «Щангри-хонгра» на аудиторию были вынесены наиболее существенные и наболевшие для коллектива вопросы:
– Нужен ли такой театр (театральный коллектив) в маленькой деревне?
– Интересны ли этнические спектакли представителям других народов?
– Что делать, когда твой спектакль – неформат?
В обсуждении спектакля приняло участие 17 человек, но география участников была весьма широкой: это российские города Санкт-Петербург, Тюмень, Ханты-Мансийск, Урай, Югорск, Белоярский, а также село Казым и стойбище Нефтеюганского района. Были представлены эксперты и из других стран: Финляндия (г. Рованиеми), Германия (г. Берлин), Нидерланды, Франция (г. Париж).
Участники отметили основные особенности этого театра: правдивость изложенных историй, эмоциональную включенность актёров, а также талант режиссёров, которые смогли понять и вывести внутренние переживания актёров на уровень театрального действа и, наконец, немаловажную роль имеет терапевтический эффект подобных спектаклей как для самих играющих, так и для тех, кто включается в их игру. «Театр как песни, можно выразить вещи, которые в обыденном разговоре, на обычном языке очень сложно, больно и неловко выражать. Но смелость нужна», – подытожил разговор антрополог Стефан Дудек (Stephan Dudeck).
Отметим, что «Театр берестяных масок» существует с 2012 года на базе Этнографического музей-парка села Казыма. В общей сложности ими поставлено 11 спектаклей и каждый спектакль – это кусочек жизни народа, проживающего на Казымской земле.
Пётр Молданов