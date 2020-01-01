Два политехнических колледжа Югры вошли в «ТОП-100» лучших образовательных организаций России

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В РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция директора департамента образования и молодёжной политики Югры Алексея Дренина. Гость студии представил отчёт о деятельности за текущий год и рассказал о планах на будущее.
Глава департамента отметил, что в 2021 году несколько поменяется нацпроект «Образование». Сейчас Министерство просвещения Российской Федерации запустило несколько федеральных проектов, один из них «Учитель будущего», а также поддержка семей, имеющих детей, появятся новые показатели и методики.
О реализации нацпроекта
В 2020 году по национальному проекту «Демография», значительно увеличилась рождаемость, в 18 муниципальных образованиях округа в дошкольных образовательных организациях Югры на 100 % заполнены детские сады. Всего в округе порядка 120 тысяч ребят получают услуги дошкольного образования, в том числе три тысячи детей в 25 частных дошкольных образовательных учреждениях.
По нацпроекту «Образование» в предыдущие годы было анонсировано открытие кванториумов, центров для поддержки одарённых и талантливых детей и центры координации дополнительного образования в Югре. В 2020 году дополнительным образованием охвачено 239 тысяч ребят в возрасте от 5 до 18 лет, а это более 80 % детей, проживающих в Югре. Почти 95 % из этих ребят получают дополнительное образование за счёт средств бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований.
Новые образовательные учреждения
В этом году, помимо массовых мероприятий, удалось создать 4,5 тысячи новых мест дополнительного образования, оснащённых соответствующим оборудованием и требованиями стандартов. Напомним, что сейчас в Югре функционирует 5 стационарных кванториумов с охватом более 15 тысяч школьников. Также в конце 2020 года на базе регионального молодёжного центра заработает мобильный технопарк «Кванториум». Он будет работать на две базовые организации Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов и обеспечит охват не менее 60 тысяч детей.
Кроме того, в этом году на базе образовательных организаций сельских поселений и малых городов создано 40 центров образования цифрового и гуманитарного профиля. Точка роста обеспечит 8 тысяч обучающихся. И также в городе Сургуте создаётся Центр цифрового образования «IT-Куб».
Алексей Дренин отметил, что на средства федерального гранта совместно с региональным финансированием почти на 200 млн рублей обновлена материально-техническая база в образовательных организациях Югры. В школы были закуплены планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры для того, чтобы цифровая образовательная среда была технически обеспечена.
Демонстративный экзамен – Ворлдскиллс
Проект «Молодые профессионалы» с каждым годом наращивает количество студентов, которые сдают экзамен по новым стандартам. Несколько лет назад были внедрены новые федеральные государственные образовательные стандарты, которые подразумевают сдачу экзаменов в виде демонстрационного экзамена – Ворлдскиллс. Программа состоит из 6 уроков, которые заканчиваются тестом. В 2020 году почти 700 студентов из 13 образовательных организаций Югры приняли участие в таком экзамене. Пока демонстрационный экзамен внедрён ещё не по всем специальностям, но с каждым годом они увеличиваются.
Активно модернизируется материально-техническая база и в сфере профессионального образования. Подготовка специалистов по международным стандартам осуществляется только на современных оборудованиях. За текущий год создано 34 современных технологичных мастерских, десять из которых за счёт федеральных грантов. И ещё пять создано в прошлом году. В целом сегодня функционирует 39 мастерских. Не менее 24 мастерских будет создано и в следующем году. Из них четыре на основе федерального гранта, которые наши колледжи получили на конкурсной основе.
– По итогам работы в 2020 году два колледжа автономного округа – это Советский политехнический колледж и Сургутский политехнический колледж вошли в «ТОП – 100» лучших образовательных организаций Российской Федерации движения «Молодые профессионалы», – подытожил глава департамента образования Алексей Дренин.
Николай Меров
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