В России стартует проект «Медиаполигон: Хранители языков»

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В России стартует проект «Медиаполигон: Хранители языков»

Заявки «Медиаполигон: Хранители языков» принимаются до 7 декабря. Проект проводится для журналистов, литераторов, носителей культуры и языка. В образовательной программе запланированы тренинги о современной журналистике, публицистике и блогинге, онлайн-конференции и вебинары, лекции о языковом разнообразии и о методах сохранения и развития языков.

Регистрация: vk.cc/aCZbzp Участников ждет интенсивная теория и практика от федеральных журналистов, а также исследователей и языковых активистов из разных регионов страны.

В качестве итога проекта будет подготовлен комплекс публикаций о героях и явлениях в различных национальных культурах России, лучших участников отметят призами, избранные тексты войдут в итоговый сборник проекта, а три лучших материала получат денежную премию.

Пт, 11/27/2020 - 15:45

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