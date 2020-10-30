C начала года около 3310 югорских семей получили господдержку на улучшение жилищных условий

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Ипотечным агентством Югры на 30.10.2020: объём предоставленной государственной поддержки составил 4591,91 млн рублей по различным мероприятиям государственной программы «Развитие жилищной сферы». Из них на представление субсидий гражданам по всем мероприятиям госпрограммы направлено более 3 396,53 млн рублей, предоставление компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам направлено около 1195,38 млн рублей. С начала этого года 3304 югорских семей получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий.
Согласно подведенным итогам на 30.10.2020 АО «Ипотечным агентством Югры» оказано государственной поддержки по мероприятиям:
1. «Обеспечение жильем молодых семей, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм» выплата субсидии составила 888,51 млн рублей — 1061 семье.
2. «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм» —1512,77 млн рублей — 474 семьям.
3. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» — 571,08 млн рублей — 398 семьям.
4. «Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя), субсидии на погашение задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» — 32,33 млн рублей для 22 семьям.
5. «Предоставление субсидии гражданам на погашение полученных до 31 декабря 2013 года ипотечных жилищных кредитов с компенсацией части процентной ставки» — 391,50 млн рублей для 1305 семьям.
6. Общий объём выплаты по мероприятию «Компенсация части процентной ставки» составил 1195,38 млн рублей 28869 семьям.
Ипотечное агентство Югры