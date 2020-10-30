Информационная справка о запуске единого телефонного номера «122» по коронавирусу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

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Информационная справка о запуске единого телефонного номера «122» по коронавирусу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

На прошедшей неделе в РФ был создан единый телефонный номер «122» для оказания содействия гражданам в вопросах коронавирусной инфекции. Югра в числе первых организовал работу с использованием номера «122» у всех операторов связи с 27 ноября.

Единый номер «122» централизовал звонки в профильные колл-центры автономного округа по вопросам коронавирусной инфекции.

В систему единого номера «122» включены горячие линии Депздрава Югры, центра «Открытый регион» и Роспотребнадзора Югры. Средствами речевого помощника реализована переадресация граждан на конкретную горячую линию.

Теперь жителям округа достаточно знать один номер – «122» для обращений по вопросам коронавирусной инфекции.

Позвонить на единый номер «122» можно с любого оператора сотовой и фиксированной связи. Звонки для граждан являются бесплатными.

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Чт, 12/03/2020 - 11:18

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