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В Ханты-Мансийске на площадке РИЦ «Югра» 1 декабря состоялась пресс-конференция на тему «IX Югорская полевая музейная биеннале».
Заведующая отделом музейных проектов Музея Природы и Человека Лариса Поршунова отметила:
– В Югре с сегодняшнего дня проходит «IX Югорская полевая музейная биеннале». С 2004 года данное крупное мероприятие организует команда специалистов Музей Природы и Человека. В этом году мы представим онлайн-выставку «Музейная одиссея 2020», где расскажем об итогах полевого сезона, которая реализуется при поддержке гранта губернатора Югры. В девятый раз мы проводим «Югорскую полевую музейную биеннале», эта площадка востребована, в этот раз будут присутствовать представители музейных организаций, которые проведут открытые лекции на портале «Культура РФ». В этом году почётным гостем Музея Природы и Человека стал российский этнолог и антрополог, доктор исторических наук, профессор, директор Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН Андрей Владимирович Головнёв, мы с ним сотрудничаем с 1995 года.
Сегодня он в 14: 00 проведёт первую лекцию и расскажет о визуализации этничности музейных проекций. Все желающие смогут послушать лекцию в соцетях и на официальном сайте Музея Природы и Человека. Заведующий Отделом европеистики, кандидат исторических наук Музея антропологии и этнографии (Кусткамеры) Александр Александрович Новик рассказал:
– Я принимал участие на всех Югорских полевых музейных биенналиях. Это замечательная площадка для того, чтобы делиться опытом. Здесь мы обсуждаем достижения, результаты работы за два года, а также говорим о том, что сделано музейными работниками в Югре. Мы ведём разговоры с Музеем Природы и Человека о том, как можно сделать совместные экспедиционные проекты, выставки. В следующем году мы сможем организовать две выставки, это «Мир Болганской филигране», где речь пойдёт о ювелирных изделиях из серебра, выполненных в технике филигране, т.е. ажурное филигране. Вторая выставка «Красная шапочка» посвящена празднику урожая на севере Германии. По следам экспедиции сотрудников Кунсткамеры в местах бывшего проживания венгров, славян на севере Германии. Думаю, что все эти наши проекты обязательно состоятся.
Также А. А. Новик сказал об ожидаемых результатах «Югорской полевой музейной биеннале»:
– Во-первых, Музей Природы и Человека признан одним из лучших музеев России, сотрудники на хорошем уровне проводят все мероприятия. По итогам биеннале будет издан сборник докладов, где мы сможем подробнее познакомиться с материалами выступивших.
Заведующая отделом музейных проектов Музея Природы и Человека Л.С. Поршунова подчеркнула:
– В рамках «IX Югорской полевой музейной биеннале» будет подписано соглашение о сотрудничестве между Музеем антропологии и этнографии (Кунсткамерой) РАН и Музеем Природы и Человека. Сотрудники Музей Природы и Человека планируют провести мероприятие «Дни Кунсткамеры в Югре». В этот раз мероприятие транслируется в онлайн-режиме, и это даёт возможность присоединиться к биеннале людям со всего мира. В Музее Природы и Человека будет установлен памятный знак в честь тех людей, которые внесли весомый вклад в становление нашего музея.
Ульяна Данило
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
Ёмвошн «Югра» нємуп айкеӆӑт ӑкӑтты тӑхийн ван хӑтӆуп тыӆӑщ оӆӑӊмит хӑтӑӆн вәйтантупсы вәс. Вантэ, йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты тӑхет 9-мит пўш «Югорской полевой музейной биеннале» нємуп мирхот ӆэщӑтӆӑт. Щи вән вєр оӆӑӊӑн Мўв-Авӑт па Хӑннєхә музейн рәпитты нє Лариса Поршунова ай павтас:
– Тӑмхӑтӆ вўш эвӑӆт ван хӑтӆуп тыӆӑщ 3-мит вәнта мўӊ вән мирхот вєрӆўв. Вантэ, тӑм вәйтантупсы мўӊ 2004-мит оӆ вўш эвӑӆт ӆэщӑтыйӆӆэв. Ин мўӊ щи мирхотн «Музейная одиссея 2020» нємуп ванӆтупсы мира аӆьӆэв. Щи утэв Югра мўв кәща нётупсы грант вухн ӆэщӑтсэв. Щӑӆта тӑм пўш 9-мит вән мирхотэв онлайн щирн интернет хўват рӑхӆ вантты. Мєт оӆӑӊ путӑр тӑмхӑтӆ кӑт щосн питӆ тӑйты «Кунсткамера» нємуп тӑхи кәща хә Андрей Владимирович Головнёв. Ӆўв путӑрӆӑӆэ, муй вўрн арсыр мирӑт пиӆа йис пурмӑсӑт шавитты тӑхет рәпитӆӑт. Кашӑӊ хӑннєхә ӆўв ясӊӑӆ интернет хўват пӑкӆ хәӆӑнтты па вантты. Щӑӆта мўва сащты, йиӊка сащты учёной ики Андрей Головнёв пиӆа мўӊ 1995-мит оӆ вўш эвӑӆт рәпитӆўв.
Еӆӆы «Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)» тӑхийн рәпитты ики Александр Новик лупӑс:
– Ма «Югорской полевой музейной биеннале» хуща ар пўш вәсум. Тӑта йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты тӑхетн рәпитты ёх вәйтантыйӆӆӑт. Мўӊ кўтэвн путӑртӆўв, муй иты еӆӆы рәпитты мосӆ. Щӑӆта артащӆўв, муйсӑр рәпатайт юхи хӑщум кӑт оӆ мӑр вєрсўв. Тӑм йиӆпа питты оӆн мўӊ Югра мўв йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты тӑхийн рәпитты ёх пиӆа питӆўв кӑт вән ванӆтупсы ӆэщӑтты. Щит «Мир Болганской филигране» нємуп ут, муй тӑхийн мўӊ ёха аӆьӆўв щел вух эвӑӆт вєрум арсыр хурамӑӊ утӑт. Кимӑт ванӆтупсэв «Красная шапочка» нємуп, щӑта Германия мўв увӑс пєлӑкн вәӆты мадьяр ёх оӆӑӊӑн путӑртӆўв. Ма нәмӑстємн, тӑм вєрӑт йиӆуп оӆн йинумӆӑт.
Щӑӆта А. А. Новик еӆӆы ай павтӑс:
– Ёмвошӑӊ «Музей Природы и Человека» Россия мўв йис пурмӑсӑт шавитты тӑхет кўтн щит мєт м тӑхи. Ӆыв иса тәса арсыр вән мирхотӑт ӆэщӑтӆӑт. Ин тӑм 9-мит вән вәйтантупсэӆ оӆӑӊӑн киника єсӑӆӆӑт, щӑта мўӊ ма ӆўӊӑтӆэв, муйсӑр учёной ёх па муй оӆӑӊӑн ай павӑтсӑт.
Юхи хӑщум ясӑӊ айкеӆӑт ӑкӑтты вәйтантупсыйн «Музей Природы и Человека» тӑхийн рәпитты нє Лариса Поршунова лупӑс:
– Тӑм вән мирхот пурайн мўӊ йис пурмӑсӑт шавитты хотэв пиӆа «Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)» тӑхи иха еӆӆы рәпитты щира кашӑщты нєпек хӑншсўв. Щӑӆта Югра мўвн мўӊ Кунсткамера оӆӑӊӑн ванӆтупсы вєрӆўв. Щи тумпи тӑм 9-мит вән мирхотэв онлайн щирн интернет хўват ванӆтӑӆы па арсыр мўвӑт эвӑӆт учёной ёх тыв пиӆтӑщӆӑт. Щӑӆта Ёмвошӑӊ «Музей Природы и Человека» тӑхи хонӑӊӑн кев хур вєрӆа щи ёха, мӑта хуятӑт Югра мўвн йис пурмӑсӑт шавиты хот хәнты пўншсӑт.
Ульяна Молданова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей