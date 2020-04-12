Этнические и региональные СМИ поделились опытом работы в пандемию

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30 ноября в конгресс-центре Правительства г. Москвы состоялась работа IV Медиафорума этнических и региональных СМИ. Впервые за свою историю он проходил офлайн и онлайн. Очно в форуме приняли участие журналисты, блогеры и общественники из 51 региона России, в том числе сотрудники филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Основная тема встречи – новая реальность коммуникационного пространства после пандемии: изменения форматов работы медиа и некоммерческого сектора. «Пандемия – это не только вызовы, сложности и ограничения, это ещё и потенциальные возможности для реализации внутренних ресурсов», – подчеркнул в своём приветственном слове Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам.
Президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты России и Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге рассказала о проектах Гильдии, реализованных в этом году. Среди них Банк обмена медиаконтентом, Школа медиакоммуникации для НКО, Школа межэтнической журналистики, этноэкспедиция в Дагестан. Маргарита Лянге обратила внимание на то, как пандемия отразилась на работе СМИ: перестали выходить некоторые печатные издания, произошли кадровые сокращения. Национальные СМИ нуждаются в государственной поддержке как необходимый инструмент сохранения самобытности России.
Участников Медиафорума поприветствовали руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов, руководитель Московского дома общественны организаций Павел Симаков. Выступающие отметили, что этот год подарил новые онлайн-инструменты и форматы коммуникаций.
Эта тема нашла продолжение на круглом столе «Жизнь на удалёнке — новые горизонты для СМИ». Своим опытом работы в условиях пандемии поделились специалисты федеральных и региональных редакций. Они пришли к выводу, что будущее за медиамиксовыми моделями СМИ, состоящими из разных форматов. Все подтвердили, что в этом году выросла доля развлекательного контента, у людей возникло желание путешествовать по родной стране и открывать её для себя. Также было предложено создать Школу юного блогера.
К аналогичным выводам пришли и участники секции «Некоммерческий сектор в условиях самоизоляции». НКО в новых реалиях вынуждены искать новые формы взаимодействия: интернет-платформы для общения, форматы онлайн-фестивалей.
Участники секции «75-летие Победы: новый рубеж онлайн» предложили отказаться от разовых акций и системно освещать тему Великой Отечественной войны. Также необходимо размещать в Банке медиаконтента материалы, посвящённые этой теме. В числе участников секции выступила Анна Баженова, заведующая отделом информационной деятельности и по связям с общественностью филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Она поделилась успешным опытом создания видеолекций «Уроки этнографии в Сети», в том числе на тему Великой Отечественной войны. Если эта современная подача «зашла» посетителям, то другой проект – цикл публикаций во ВКонтакте в виде историко-биографических статей о героях войны – не получил особой популярности у читателей. В связи с этим участники секции рекомендовали использовать другие современные формы подачи контента, в том числе подкасты.
В завершение медиафорума участники пришли к выводу, что пандемия и закрытые границы возродили повышенный интерес к своим этническим особенностям и истории регионов России. Приобрели широкое распространение новые платформы и технологии взаимодействия с аудиторией.
Накануне Медиафорума в Общественной палате Российской Федерации прошла встреча лауреатов XII Всероссийского конкурса «СМИротворец» и членов региональных отделений Гильдии межэтнической журналистики с председателем Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимиром Зориным, заместителем руководителя ФАДН России Станиславом Бедкиным и руководителем ФНКА татар Ильдаром Гильмутдиновым. Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова в режиме онлайн рассказала о ярких медиатрендах 2020 года. Затем победители «СМИротворца» поделились друг с другом опытом освещения межэтнической тематики.
Завершилась насыщенная программа Медиафорума в Арбат-Холле торжественной церемонией награждения победителей XII Всероссийского конкурса «СМИротворец».
Информационный центр «Финноугория»