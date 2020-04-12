Специализированные мобильные медицинские комплексы отправятся в отдалённые и труднодоступные населённые пункты Югры

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На территории Югры, отличающейся неблагоприятными климатическими, физико-географическими условиями, люди зачастую проживают в труднодоступных или отдалённых населённых пунктах.
Для медицинского обслуживания этой категории сельского населения Центр профессиональной патологии выработал особые формы предоставления качественных медицинских услуг. Зимой осуществляются специальные рейсы спецтехники по зимникам, летом – на теплоходе «Николай Пирогов».
Многолетняя эксплуатация спецтехники показала, что в зимний период не всякая техника способна выдержать условия Югорского Севера. Например, грузовые автомобили на длинной базе не всегда могут проехать из-за своих габаритов, поэтому Центр профпатологии выступил инициатором технического задания, согласно которому на базе ЗАО «Радиант» в г. Саратове был сконструированный особый автомобильный модуль.
В итоге в округе появилось спецоборудование, где были учтены как проходимость техники, так и современные медицинские требования. Это сочленённые транспортные средства – два огромных полноприводных автомобиля с прицепами. Главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов рассказал: «В состав комплекса входят грузовики с тремя ведущими осями и буксируемые прицепы. В купе машины и в прицепе располагаются медицинские кабинеты, всего по семь штук в каждом комплексе. Автомобильный модуль включает в себя рентгеновские, маммографические установки, в них оборудованы УЗИ-кабинеты, лаборатории, гинекологические кабинеты».
Николай Ташланов обратил внимание слушателей на то, что медработники стараются максимально эффективно использовать имеющееся в их распоряжении оборудования. Согласно заявкам от населённых пунктов, они определяют набор конкретного оснащения и перечень необходимых специалистов, все технические возможности для этого имеются.
Передвижная поликлиника обладает высокой степенью мобильности, она легко разворачивается по прибытии на место, и также оперативно сворачивается для дальнейшего переезда. Внутри передвижных модулей тепло и светло, пациенты чувствуют себя комфортно. Главный врач отметил, что техника и персонал полностью готовы к работе в очередной зимний период.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей