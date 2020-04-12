День округа в музее «Торум Маа»

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Югра – наш край родной, древний и суровый, загадочный и таинственный, удивительно красивый и щедрый!
10 декабря 2020 года – значимая дата – 90-летие образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» подготовил для гостей и жителей подарок – на главной экспозиции музея 10 и 12 декабря «День открытых дверей»!
Приглашаем вас узнать новое из истории края, познакомиться с родословной большой угорской семьи, прикоснуться к традиционному укладу жизни коренных жителей, пройти познавательные маршруты и совершить квест-путешествие по священной земле, увидеть знакомый всем объект – чум – глазами математиков, физиков и раскрыть секреты законов механики традиционном сооружении кочевого народа.
В программе Дней Открытых дверей
с 10:00 до 17:00
- выставка «Род Дыбиных из Самутнёла» из цикла «История семьи в истории страны – след прожитой жизни»
- интерактивный выставочный проект «Чум в чуме»
11:00 экскурсионно-познавательная программа «90 слов о Югре!»
13:00 программа «Загадки охотничьей тропы».
В аккаунтах музея в социальных сетях – онлайн литературная гостиная «Югра – мой рай».
Ждём вас на территории открытой экспозиции музея
по адресу ул. Собянина, 1!
Запись на программы: по телефону +7(3467)32-20-58 или онлайн на сайте музея https://torummaa.ru/zakaz/
Группы не более 5 человек! Количество мест ограничено.
Наличие маски и взаимное уважение приветствуются!
Хорошее настроение гарантируется!