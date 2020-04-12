День округа в музее «Торум Маа»

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День округа в музее «Торум Маа»

Югра – наш край родной, древний и суровый, загадочный и таинственный, удивительно красивый и щедрый!

10 декабря 2020 года – значимая дата – 90-летие образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»  подготовил для гостей и жителей подарок  –   на главной экспозиции музея 10 и 12 декабря «День открытых дверей»!

Приглашаем вас узнать новое из истории края, познакомиться с родословной большой угорской семьи, прикоснуться к традиционному укладу жизни коренных жителей, пройти познавательные маршруты и совершить квест-путешествие по священной земле, увидеть знакомый всем объект – чум – глазами  математиков, физиков и раскрыть секреты законов механики традиционном сооружении кочевого народа.   

В программе Дней Открытых дверей

с 10:00 до 17:00

- выставка «Род Дыбиных из Самутнёла» из цикла «История семьи в истории страны – след прожитой жизни»

- интерактивный выставочный проект «Чум в чуме»

11:00 экскурсионно-познавательная программа «90 слов о Югре!»

13:00 программа «Загадки охотничьей тропы».

В аккаунтах музея в социальных сетях – онлайн литературная гостиная «Югра – мой рай».

Ждём вас на территории открытой экспозиции музея

по адресу ул. Собянина, 1!

Запись на программы: по телефону +7(3467)32-20-58 или онлайн на сайте музея https://torummaa.ru/zakaz/

Группы не более 5 человек!  Количество мест ограничено.

Наличие маски и взаимное уважение приветствуются!

Хорошее настроение гарантируется!

Пт, 12/04/2020 - 15:31

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