В Югре упрощены условия предоставления субсидий для приобретения северных оленей

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В 2020 году была проведена серьёзная работа по совершенствованию системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, мер государственной поддержки для данных категорий югорчан.
В частности, внесены изменения госпрограмму «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». Так, в текущем году упрощены условия предоставления субсидий для приобретения северных оленей.
Как рассказала специалист отдела развития коренных малочисленных народов Севера Департамента внутренней политики Югры Екатерина Сапожникова, на данную меру господдержки могут рассчитывать больше граждан.
– До принятия изменений в госпрограмму «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» получателями субсидии могли стать те граждане, которые не имели соглашений с компаниями-недропользователями. Поэтому коренные народы, проживающие на территориях традиционного природопользования и получающие компенсационные выплаты от нефтяных компаний, на такую господдержку претендовать не могли. Теперь такого условия нет, даже если у заявителя такое соглашение есть, он может рассчитывать на возмещение затрат на покупку оленей, – пояснила специалист департамента внутренней политики Югры.
Напомним, согласно данной окружной госпрограмме, принятой в 2018 году, граждане из числа коренных малочисленных народов, ведущие традиционный образ жизни, могут претендовать на субсидию на приобретение северных оленей. Размер выплаты составляет 70 % от стоимости приобретённых северных оленей, но не более 10 тысяч рублей на одного оленя. Господдержка предоставляется только один раз и на приобретение не более 15 оленей.
Кроме этого, в текущем году увеличены размеры субсидий для приобретения материально-технических средств. Также на данном этапе пересматривается система субсидирования обустройства земельных участков территорий традиционного природопользования.
Людмила Теткина