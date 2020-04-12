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Тучанг, сумочка для рукоделия… Часто ли нам приходится сталкиваться с ней? Наверно, нет, потому что этот предмет длительное время вытеснялся обычной женской сумочкой, где есть все кроме иголки, наперстка и кусочков ткани, меха и сукна. А ведь раньше эти рукодельные сумочки были у всех древних народов… Представления о красоте у народа манси в те давние времена, когда сумочка для рукоделия манси была основным предметом женщине, без которой она не могла поехать даже в гости, были другие. Красивая женщина – это, прежде всего мастерица, в красивой вышитой орнаментом одежде, экономная хозяйка, у которой не пропадал ни один кусочек ткани или меха, заботливая мать, приучающая свою дочь также бережно относиться к своим вещам. Невесту принято было выбирать по красоте ее рукодельного шитья, не видя лица и, конечно, не имея тучана, она не могла выйти замуж. В тучане женщина хранила не только лоскутки, но и всю свою детскую жизнь, прожитую в родительском доме. Мансийские девушки в сумочках для рукоделия хранили куколок для свадьбы, а женщины – пуповины детей. Сумочка на протяжении всей жизни переживала вместе с хозяйкой все настроения и состояния женской души.
Сегодня женские ценности поменялись, и рукодельная сумочка тучан перестала существовать и уже практически никто не изготавливает этот нужный и важный предмет женского обихода.
В рамках реализации проекта «Наше место на Планете», победителя конкурса «Культурная мозаика: партнерская сеть в УрФо» с 10 по 15 декабря 2020 г. в селе Саранпауль пройдет практико-ориентированный семинар «Владеющая тучаном» по изготовлению мансийской меховой женской сумочки для рукоделия. Приглашаем всех желающих рукодельниц принять участие в мероприятии!!!
Контакты для справок:
Евгения Вьюткина, 89088811309
Любовь Стаканова, 89505014670
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