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4 декабря ушёл из жизни политик, общественник народа ханты Анатолий Иванович Райшев. В 2001 году он работал заместитель председателя правительства – директором департамента по вопросам малочисленных народов Севера.
Анатолий Иванович родился 15 октября 1955 года в хантыйской деревне Тугияны Берёзовского (ныне Белоярского) района в семье потомственного рыбака-охотника.
После окончания Полноватской школы-интерната с 1972 по 1973 годы занимался традиционным видом хозяйствования, был охотником-промысловиком.
1973-1974 гг. – учеба в ГПТУ №17 г. Сургута по специальности «газоэлектросварщик».
По окончании учебы работал газоэлектросварщиком в СУ-8 треста «Сургуттрубопровод» г. Нефтеюганск.
1974-1976 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1976-1978 гг. работал газоэлектросварщиком в СУ-6 треста «Сургутнефтепромстрой» г. Сургута.
1978-1981 гг. – учеба на дневном отделении Тюменского индустриального института, на геологоразведочном факультете. 1983 г. окончил Тюменский индустриальный институт.
С 1981 по 1997 годы работал в нефтяной промышленности, в т.ч. в 1981-1991 гг. – в НГДУ «Красноленинскнефть» (п/о «Красноленинскнефтегаз», ОАО «Кондпетролеум»).
1991-1997 гг. – ЦБПО ЭПУ ОАО «Кондпетролеум».
1997 гг. – заведующий отделом Комитета по делам малочисленных народов Севера автономного округа г. Ханты-Мансийска.
2001 г. – заместитель Председателя Правительства, директор Департамента по вопросам малочисленных народов Севера автономного округа.
Анатолий Иванович прошёл путь от охотника до заместителя Председателя правительства, перед выходом на заслуженный отдых работал советником губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Мы, журналисты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», выражаем слова соболезнования родным и близким.