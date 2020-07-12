«Таёжный пророк». Предпремьерный показ

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Предпремьерный показ фильма «Таёжный пророк» («Жива хантыйская литература») состоится в Киноцентре 9 декабря.Картину представят: главный герой фильма Еремей Данилович Айпин, заместитель Председателя Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, Анатолий Омельчук - автор сценария, Эдуард Улыбин - режиссер, заслуженный работник культуры РФ, Руслан Проводников - депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва, Артур Латыпов – директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Документальный фильм повествует о жизни и творчестве Еремея Айпина, его вкладе в хантыйскую литературу. Картина представлена в нескольких форматах: для показа в кинозале, телевизионной и фестивальной версии с английскими субтитрами.Еремея Айпина называют «летописцем своего народа». Более 20 книг хантыйского писателя переведены на многие языки мира. Ханты и Манси из его книг - добрые и доверчивые люди, умеющие как никто другой понимать и любить суровую природу своего края. В 2009 году сюжет его романа «Божья матерь в кровавых снегах» лег в основу полнометражного художественного фильма «Красный лёд. Сага о хантах». «Я думаю, что, конечно, еще не написал главное произведение, потому что каждую книгу я считаю главной. А когда ее заканчиваю и ставлю точку, понимаю, что главная книга еще впереди», - делится писатель.
По словам режиссера Эдуарда Улыбина, фильм - это дань творчеству писателя, его гражданской позиции: «Он сам по себе великолепен, не побоюсь этого слова, - великий мыслитель нашего века. Когда-то его номинировали на нобелевскую премию, и это непростая случайность. Мы мечтаем, чтобы в Югре появилась литературная галерея Еремея Айпина. «Жива хантыйская литература» или «Таёжный пророк» – это определенные философские размышления вместе с нашим главным героем, с участием других персонажей. В этом небольшом 35-минутном, но ёмком фильме мы подводим своеобразные итоги в его творчестве, оно действительно многогранно. Этот фильм о значимости хантыйской литературы, которая, безусловно, жива».
Съемки картины проходили в Ханты-Мансийске, Сургуте, Варьёгане, Москве и Подмосковье, на стойбище и в родовых угодьях Еремея Айпина.
Сценарий фильма написал Анатолий Омельчук – автор многих проектов и креативных идей, основатель теле-, и радиофестивалей «Белые пятна истории Сибири», «Сибирский тракт», «Экстра-камера» и многих других.
Предмонтажные работы осуществила студия Владимира Дровалена, известного тюменского режиссера, клипмейкера, который преимущественно работает на зарубежного заказчика. Профессионал славится в области цветокоррекции, для Голливуда он доводит фильмы до «киношного» идеала. На этом этапе архивный и отснятый материал соединится с графическим оформлением, наложением спецэффектов, добавится звук, музыка и титры.
Как и планировалось, картина выйдет к 90-летнему юбилею Югры, она станет собственностью округа, а обладателем исключительных прав - АУ «Югорский кинопрокат». Средства на создание документального фильма были выделены, в том числе, из депутатского фонда знаменитого в мире бокса манси Руслана Проводникова, который с большим уважением относится к писательскому творчеству земляков. На своих страницах социальных сетей Руслан то и дело декламирует стихотворения русских писателей. Документальный фильм о Еремее Айпине обещает стать достойным вкладом в историко-культурное наследие Югры и культуру финно-угорских народов.
В ходе предпремьерного показа состоится брифинг для представителей СМИ, непосредственно показ фильма, автограф- и фотосессия.
Для широкой публики фильм планируется представить в марте будущего года, в дни проведения XIX МФКД «Дух огня».
АУ "Югорский Кинопрокат"