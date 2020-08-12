С днём рождения, Югра!

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Нашему любимому родному краю – Югре – 10 декабря исполнится 90 лет! Это не просто знаменательная дата – это праздник всех взрослых и детей, живущих в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре.
Югорская земля – это край удивительной красоты, щедрости и величия.
В преддверие такого события в БУ «Берёзовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» в п. Игрим организовывали ряд бесед, знакомящих детей с жизнью народов Севера. Посмотрев презентацию «Мой край – Югра», ребята с большим интересом познакомились с культурой, традициями, укладом жизни и национальными особенностями коренного населения края – ханты, манси и лесные ненцы.
Дети слушали об истории нашего края, вспомнили и узнали новые растения и животных тайги, узнали много интересного о жизни и традициях коренных жителей Югры. Открытием для них стало устное народное творчество – с большим интересом они слушали национальными сказками, отгадывали загадки, а затем всё изобразили в рисунках. Ко дню рождения автономного округа состоялась выставка «Земля моя – Югра».
Ребята отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями познакомились с забытым ремеслом обских угров – выделкой рыбьей кожи и с изделиями из неё. Они узнали, как из неё шьют мешки для хозяйственных целей, обувь, покрышки для укрывания груза.
С детьми и подростками отделения дневного пребывания для несовершеннолетних и для детей из «Социального приюта» было проведено тематическое занятие, посвященном дню образования нашего округа. Им показали презентацию о людях Севера, где рассказали, как и в каких жилищах живут коренные жители, какими основными видами промыслов занимаются. Узнали много интересного и о национальной одежде, которой ханты и манси, несмотря ни на что, отдают предпочтение и сейчас. Была проведена выставка декоративно-прикладного творчества «Сорни ёш» («Золотые руки»). Дети и подростки увлечённо рассматривали экспонаты выставки.
Ведь хотя наш регион за последний период уверенно приобретает славу хорошо развитого экономического, спортивного и культурного края, коренное население, несмотря ни на что, очень бережно хранит и передает из поколения в поколение все традиции и особенности уклада своей жизни. Ребята получили массу удовольствия, узнали для себя много нового о родном округе, о своём северном крае.
На память все получили памятки о жизни, традициях и быте малочисленных народов Югры.
В планах – посещение Историко-культурного центра-музея «Игримского Центра творчества», где ребят ждёт много новых впечатлений и открытий.
Но всё это – впереди. А пока – с днём рождения, Югра!
Луиза Тихонова,
специалист по комплексной реабилитации
БУ «Берёзовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» п. Игрим