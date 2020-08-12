Состоялась онлайн-мастерская «Ханты ернас» («Хантыйское платье»)

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Всё проходит, пройдет и эпидемия коронавируса. Но пока Россия в основном находится на самоизоляции. Это сложное время все переживают по-разному. Кто-то увеличил физическую активность, делает упражнения или танцует под музыку. Мы, как творческие личности, т.е. мастера, занимаемся творчеством в онлайн-режиме. А, в целом, российское общество показывает, что оно способно справиться с проблемами, вызываемыми вынужденным пребыванием дома.
А также нас, мастеров, вдохновляет заниматься любимым делом. Мероприятие, которое прошло в онлайн-режиме, дало возможность принять участие в викторине «Ханты ернас» («Хантыйское платье»). Мастерицы представили фотографии, видеоматериалы по пошиву и сборке традиционного платья, все вместе мы вспомнили названия деталей платья на хантыйском языке.
Онлайн-викторина состоялась, и все участники справились с заданием. В результате, всё получилось.
Поэтапный крой хантыйского платья
Обычно на платье берется от 1,5 до 3 метров при ширине ткани 1,5 метра.
В начале кроят среднюю часть платья – «Кутлуп ернас»-«Середина платья», затем кроят «Ил тахи»-«Нижняя часть», так называемый подол платья, высотой 20-25 см., который ещё называют «Порма», «Польтяры» в зависимости от локальных особенностей территории. Для точности верхней части платья мерили плечи – «Порх». Высоту верхней части кроили до груди, где спереди делали разрез «Тур ов» для ворота. После покроя верхней части кроили рукава «Лыт ов», сразу же вырезают четырехугольные вставки «Хонанг паты» на подмышки платья. А в конце уже кроили манжеты на рукава «Лыт ов», затем отмечаем, где будет похл вус «отверстие для пуговицы» и отложной воротник для ворота «Тур ов сух». И уже на готовое платье пришиваем «Саканг ил тахи»-«Бисерный подол». При сборке на кокетке порх, соединяя среднюю часть платья – «Кутлуп ернас»-«Середина платья», мы используем «Морм»-«Складки».
Проводя такие традиционные мероприятия, мы приумножаем свою культуру и традиции.
В мероприятии, конечно, было немного участников, но всё равно, все – молодцы! Выражаем благодарность участникам мастерской:
- Туполевой Людмиле Васильевне, п. Полноват (она представила фотографии платья, видеокомментарии по названиям частей платья);
- Кондрашиной Людмиле Никоновне, с. Казым (представила фотографии, комментарии по названиям частей платья, научила собирать порх, польтяры, обшивать верх порхворт, мевл, собирать рукава, обшивать рукавчик, польтяры, порму, сакангилта);
- Сайнаховой Ольге Матвеевне, п. Полноват (представила фотографии детского платья, которое шьёт племяннице);
- Бизиной Любови Никоновне, г. Белоярский (представила два платья, комментарии по названиям частей платья);
- Багишевей Валентине Григорьевне с. Казым (озвучила названия деталей платья);
- Аликовой Татьяне Леонидовне, с. Казым (озвучила названия деталей платья);
- Тасьмановой Ольге Леонидовне, с. Казым (озвучила названия деталей платья);
- Шабаршиной Нине Васильевне, с. Ванзеват (она приняла участие в онлайн-мастерской «Ханты ернас» («Хантыйское платье»).
Победителем онлайн-мастерской «Ханты ернас» («Хантыйское платье») стала Людмила Васильевна Туполева из села Полновата Белоярского района, ей был вручён отрез на пошив платья, а всем участникам – призы.
Поддерживала и активно участвовала в онлайн-викторине «Ханты ернас» Валентина Геннадьевна Фанова из п. Унъюган, председатель Октябрьского районного отделения «Спасение Югры».
Комментарии:
– Это всё интересно и хорошо. Но, может, надо практикой заняться? Например, сшить платье? То есть, приготовьте ткань из расчёта, например, на 44 размер 3 метра, на 70 – 5,5 метров. Для украшения приготовьте всё необходимое. Завтра раскраиваем. Наступило завтра, разложили ткань и сделали выкройку платья. Послезавтра начинаем сшивать платье. И в конце онлайн-дефиле.
– Надо предложить мастерицам, пусть запишут поэтапно, как они кроят, шьют, сшивают, украшают платье, а потом и щашкан сах (халат). А мы, все желающие, научимся, будем смотреть и учиться, подбирая, каждая, что может взять у одного мастера, а что у другого.
Ирина Фирсова,
г. Белоярский
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей