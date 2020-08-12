Состоялась онлайн-мастерская «Хантыйская кукла «Акань»

- Русский
Творческая мастерская-онлайн «Хантыйская кукла «Акань», объявленная отделением общественной организации «Спасение Югры» совместно муниципальным автономным учреждением культуры «Этнокультурный центр «Нуви ат» («Белая ночь»), приурочена к празднованию 90-летнего юбилея Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Более 20 человек, а это участники из п. Полновата, с. Ванзевата, с. Казыма, г. Белоярский, д. Тугияны, д. Пашторы, г. Ханты-Мансийска. Было представлено более 100 кукол – акань из различного материала – береста, мех, рыбья кожа, ткани, сукна.
Из г. Ханты-Мансийска в онлайн-мастерской приняла участие актриса театра обско-угорских народов «Солнце» Татьяна Огнева, занимаясь основной работой, она находит время заниматься рукоделием. Татьяна сшила куклы для спектакля «Чев-Чев» по сказкам из сборника Еремея Айпина и по материалам исследований Т.А. Молдановой и Т.А. Молданова.
Активное участие приняли участники кружка по декоративно-прикладному искусству «Марья-искусница» ЦКИС «Созвездие» СДК д. Пашторы, руководителем которой уже много лет является Вера Терентьевна Данилова.
Прививать к традициям молодёжь – это очень серьёзное и прекрасное подспорье нам, взрослым, ведь, когда эстафету подхватывает молодёжь – это прекрасно! Хочется поблагодарить руководителя кружка Веру Терентьевну Данилову за организацию творчеством девушек. Сама Вера Терентьевна прекрасно владеет ремеслом, прививает аккуратность в работе над созданием шедевра. Также во время этого мероприятия было объявлена социальная акция «Подарок Югре». Сразу откликнулись Людмила Васильевна Туполева, Ольга Матвеевна Сайнахова, Надежда Ивановна Слинкина и отдельная благодарность Николаю Сухарко за помощь в организации транспорта для вывоза продукции.
Хочется от всего сердца поблагодарить активистов и пожелать всех благ и отличного творческого настроения.
Также в этом социальном большом мероприятии народным мастером России Ириной Фирсовой были проведены ряд мастер-классов. Один из них – это «Изготовление ложных кос для кукол», ложные косы состоят из затылочной накладки и пары прикреплённых к ней кос-жгутов. Экспонат типичен для культуры северных манси и хантов, а также для ненцев. Косы носят женщины, крепя накладку на затылке; коса-жгут плотно приматывается полосками ткани к собственным волосам. Один из приёмов шитья и оформление ложных кос в миниатюре для куклы акань. Также был проведён мастер-класс «Пошив традиционной куклы-акань».
Вообще изготовление и пошив куклы – это кропотливая поэтапная работа мастерицы, начиная с подборки ткани, бисера, пошив костюма в миниатюре и также других предметов обихода. Любой творческий этап требует много времени для того, чтобы в итоге получилась кукла-акань. Ведь каждый мастер, работая над творческим замыслом, всю свою любовь, энергетику и даже душу вкладывает в пошитую куклы либо изделие.
Игрушка – непременный атрибут детства. Играя в них, дети подражают тому, что происходит в жизни взрослых, их родителей, знакомых и друзей. Игрушки не только развлекают, но и учат будущей взрослой жизни. Многие живут на своих родовых угодьях, живут так, как жили их предки и берегут свои традиции. В семьях северных народов девочки играли тряпичными куклами, которые им шили бабушки или мамы, в дальнейшем девочка сама училась изготавливать себе куклу. По тому, насколько аккуратно и правильно девочка могла смастерить куклу, судили об её умении вести хозяйство в будущем. Куклы изготавливались с большой охотой – преимущественно не летом, а в свободное от домашних дел время. Размеры куклы не должны были превышать размера ладони. Чтобы кукла не приняла на себя душу того или иного человека, её шили безликой. Когда игра подходила к концу, куклу нужно было разобрать, чтобы она не ожила. Лоскутки ткани, из которых были сделаны голова и туловище, расправлялись и хранились в коробе для игрушек вместе с кукольной одеждой. Играть в такие куклы девочки могли только в светлое время суток. Куклы изготавливались из разных материалов. В зависимости от игровой ситуации кукол делали из ткани, кожи, меха, растений, поэтому условно кукол можно разделить на две группы: люди и растения.
Народная память пронесла традиционные образы кукол через века и поколения. Всегда дети любили эту игрушку, а взрослые верили, что кукла охраняет детский сон ребёнка и оберегает его. Куклу шили, одежду орнаментировали, но лицо не рисовали. По народным поверьям, кукла с лицом приобретала душу и могла повредить ребенку. Эта игрушка являлась партнером детей в игре, учила понимать внутренний мир человека и служила оберегом от напастей. Обычно у девочек был целый набор различных кукол, кукольный гардероб и хозяйство (предметы домашнего обихода из бересты, дерева, меха, кожи, сукна и т. д.).
Для игр взрослые делали девочкам берестяную посуду и утварь, колыбель, постель, колотушки для трепания оленьих сухожилий, скребки для выделки кожи, ступки и пестики для получения порсы (муки из сушеной рыбы). В традиционной жизни хантов существует обычай «избегания» между определенными категориями родственников. Так, женщина стыдилась показывать волосы и лицо старшему брату мужа и его отцу, поэтому при них низко опускала на лицо платок. Это делалось и в присутствии чужих мужчин. Закрывать лицо платком девочку приучали с детства, и поэтому голова у куклы-акань всегда прикрыта платком. Самыми любимыми игрушками хантыйских детей являются куклы-акань.
Подводя итоги этих прекрасных мероприятий, хочется поздравить мастеров с прекрасным событием – с 90-летним юбилеем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и пожелать творческого вдохновения, крепкого здоровья и семейного счастья!
Ирина Фирсова,
председатель ОО «Спасение Югры» г. Белоярский
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей