Сосьвинская сельдь вошла в число победителей конкурса «Вкусы России»

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Гастрономический деликатес Югры – сосьвинская сельдь – вошел в число победителей первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который состоялся с 7 октября по 2 декабря.
Бренд «Сосьвинская сельдь» (ИП Давыдков Ю.В.) стал третьим в номинации «Ярмарка вкуса», уступив брендам «Вина Кубани» и «Вина Дона».
Объявляя итоги номинации, руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что участники номинации стали «изюминками» региональных брендов. «Это нишевые и сочные товары, которым Роскачество готово оказать содействие в продвижении и популяризации среди потребителей», - отметил он.
Югру на конкурсе также представляли бренды «Югорские Дикоросы» (ООО «Регион-К), «Сургутский Хлеб» (ООО «Хлебозавод «Бояр»), «Сургутский живой шоколад» (Шоколадная фабрика Bioshokolife), «Югорская ягода» (ООО «Югорские традиции»).
Всего на конкурс поступило более 500 заявок из 79 регионов страны. Голосование за участников конкурса было организовано с 19 ноября по 2 декабря.
Конкурс «Вкусы России» - это история не только про продукты питания, но и про возрождение забытых традиций национальной кухни, развитие гастрономического туризма, поддержку малого предпринимательства на селе, наращивание экспортного потенциала страны. Его миссия – познакомить потребителей с многообразием вкусов страны и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.
Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста для сельских территорий России.
Источник: https://admhmao.ru
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
Тӑм оӆ васы мӑнты тыӆӑщ 7-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт ван хӑтӆуп тыӆӑщ 2-мит хӑтӆ вәнты «Россия мўв єпӆӑӊ ӆєтутӑт» нємпи ӆєтутӑӊ кӑсупсыйн Югра мўв Ӆэв юханӑн вәӆты сєм хўӆые нух питӑс.
Щиты «Ӆэв юхан сєм хўӆ» нємпи тӑхи (кәща хә ИП Давыдков Ю.В.) «Ярмарка вкуса» вєрн «Вина Кубани» па «Вина Дона» тӑхеӊӑн пийн хәӆмит тӑхия питӑс.
«Россия мўв єпӆӑӊ ӆєтутӑт» нємпи кӑсупсы сухӑнты пурайн нух питум тӑхет мойӆӑты етнхотн тӑм кӑсупсы кәща ики Максим Протасов лупӑс, хуты Югра мўв «Ӆэв юхӑн сєм хўӆ» хуща рәпитты ёх тынєсты хӑрн мєт ма ванӆтӑсӑт.
«Тӑм єпӆӑӊ хўӆые мўӊева вєра мәстӑс, щит пӑта Роскачество тӑхи ёх иса муй вєрн, еӆӆы тынєсты щира тӑм хуята иса нётты питӆ», - ястӑс Максим Протасов.
«Ӆэв юхӑн сєм хўӆ» нємпи тӑхи ёх тумпийн Россия мўв єпӆӑӊ кӑсупсыя Югра мўв эвӑӆт «Югорские дикоросы» (ООО «Регион-К), «Сургутский хлеб» (ООО «Хлебозавод «Бояр»), «Сургутский живой шоколад» (Шоколадная фабрика Bioshokolife), «Югорская ягода» (ООО «Югорские традиции») нємуп ӆєтут ӆэщӑтты тӑхет па вәсӑт.
Иха ӆўӊӑтты ки, ванӆтӑты хӑр па ӆєтутӑӊ кӑсупсыя Россия мўв 79 тӑхи эвӑӆт 500 заявка нєпек китсы. Пириты вєр Ас потты тыӆӑщ 19-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт ван хӑтӆуп тыӆӑщ 2-мит хӑтӆ вәты онлайн щирн вәс.
«Россия мўв єпӆӑӊ ӆєтутӑт» нємпи кӑсупсы – щит ӑнтә тәп тынєсты хӑр, мєт сырыя щит кашӑӊ мир йис вәӆупсы оӆӑӊӑн уша павӑтты мосты вєр. Кашӑӊ мир ӆўв єпӆӑӊ ӆєтут тӑмхӑтӆ вәнты мосман тӑйӆ.
Щиты кӑсупсы унтасн ӆыв саттэӆа вєр тӑйты ёха кєншӑк ӆэщӑтум вєрӑт тәты питӆ.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей