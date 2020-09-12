Информация о завозе продуктов и товаров первой необходимости, профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции, наличие лекарств в аптеках и доступе к сети Интернет в Кондинском районе

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Информация о завозе продуктов и товаров первой необходимости, профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции, наличие лекарств в аптеках и доступе к сети Интернет в Кондинском районе
  1. 1. Информация о транспортном сообщении с труднодоступными населёнными пунктами Кондинского района в период весенне-осенней распутицы:
  2.  

№ п/п

Населённый пункт

Тип

Муниципальное образование

Транспортное сообщение в период распутицы

1

Алтай

село

сельское поселение Болчары

т/х «Заря» (в период осенней распутицы), вертолет Ми-8

2

Болчары

село

сельское поселение Болчары

т/х «Заря» (в период осенней распутицы), вертолет Ми

3

Ильичёвка

деревня

городское поселение Кондинское

т/х «Заря» (в период осенней распутицы)

4

Кама

деревня

сельское поселение Болчары

т/х «Заря» (в период осенней распутицы), вертолет Ми

5

Карым

село

сельское поселение Шугур

вертолет Ми

6

Кондинское

пгт

городское поселение Кондинское

т/х «Заря» (в период осенней распутицы), вертолет Ми

7

Луговой

пгт

городское поселение Луговой

т/х «Заря» (в период осенней распутицы), вертолет Ми

8

Никулкина

деревня

городское поселение Кондинское

т/х «Заря» (в период осенней распутицы)

9

Старый Катыш

деревня

городское поселение Кондинское

т/х «Заря» (в период осенней распутицы)

10

Шугур

деревня

сельское поселение Шугур

вертолет Ми

 

  1. 2. В п. Супра, д. Ильичевка, д. Никулкино, д. Сотник, д. Старый Катыш отсутствуют торговые предприятия, доставка грузов на данные территории не осуществляется (в населённых пунктах нет постоянно проживающего населения).

Остальные населённые пункты района имеют ограниченную доступность в зависимости от времени года. Завоз продуктов и товаров первой необходимости на эти территории был осуществлен в сентябре-октябре 2020 года водным и воздушным транспортом в полном объеме.

 

  1. 3. Социально-значимые объекты, образовательные и медицинские учреждения отдалённых населённых пунктов района к отопительному сезону готовы. Завоз топлива, каменного угля произведен в необходимом объёме.
  2.  
  3. 4. В районе среднеокружной показатель по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не превышен.

В рамках дополнительных мер в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции в районе создан муниципальный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Кондинского района новой коронавирусной инфекции.  В соответствии с поручениями губернатора автономного округа оперативно принимаются соответствующие меры по недопущению распространения COVID-19, а именно:

- информирование населения через СМИ, социальные сети, радио, телевидение о профилактике борьбы с новой коронавирусной инфекцией;

- санитарная обработка дезинфицирующими средствами подъездов многоквартирных домов и мест общего пользования;

- контроль за соблюдением заболевшими и контактными лицами режима самоизоляции;

- оказание психологической помощи по телефонам доверия;

- проведение рейдов представителями ОМВД, Роспотребнадзора и общественности по соблюдению физическими и юридическими лицами установленных мер профилактики борьбы с новой коронавирусной инфекцией;

- мониторинг цен на продукты питания и лекарственные препараты;  

- организация деятельности волонтерского корпуса, который работает по заявкам граждан;

- поддержка предпринимателей в рамках муниципальных программ в период пандемии;

- частичный перевод работников на дистанционный режим работы.

 

5. Специалисты администрации Кондинского района ежедневно ведут мониторинг цен и наличие лекарственных препаратов в аптечных организациях. Информация еженедельно направляется в Здравнадзор Югры. Действительно, в аптеках района периодически наблюдается дефицит противовирусных препаратов, который связан с отсутствием товара у поставщиков. Лекарственные препараты в аптечные сети поступают два раза в неделю по заявкам.

6. На территории района функционирует 7 фельдшерско-акушерских пунктов в п. Лиственичный, п. Ягодный, д. Шугур, с. Ямки, д. Юмас, с. Алтай, д. Кама и один фельдшерский здравпункт в п. Дальний.  В фельдшерско-акушерском пункте с. Алтай имеется вакансия 0,5 ставки зубного врача, а также в с. Алтай, д. Шугур, д. Юмас вакантны по одной ставке медицинской сестры кабинета организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, в настоящее время функции этих работников совмещают работники фельдшерско-акушерских пунктов.

7. В аптечных и торговых организациях Кондинского района в достаточном количестве имеются СИЗ (маски, перчатки, антисептики).  Средняя цена одной маски составляет 15 рублей, перчаток 20 рублей, антисептика 30 рублей. Ведётся ежедневный мониторинг цен и наличие СИЗ в аптеках и магазинах района. Информация направляется в Здравнадзор Югры.

8. Доступом к сети Интернет на скорости более 2 мбит/с (в том числе по беспроводным технологиям операторов сотовой связи) обеспечено 12 населённых пунктов: пгт. Кондинское, пгт. Куминский, пгт. Луговой, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, д, Юмас, с. Ямки, д. Старый Катыш, д. Сотник, д. Супра, д. Карым.

По состоянию на 20 ноября 2020 г. необеспеченными высокоскоростным доступом к сети Интернет остаются три населённых пункта: д. Никулкина, д. Ильичевка, в которых отсутствуют постоянно проживающие граждане и д. Шугур.

В рамках реализации программы IT-стойбище в октябре 2020 года в д. Карым установлен комплект спутникового оборудования, обеспечивающий стабильный доступ к сети Интернет на скорости более 2 мбит/с.

В целях реализации Государственного контракта по подключению социально-значимых объектов до д. Шугур построена оптико-волоконная линия связи, ПАО «Ростелеком» в 2021 году запланировал предоставление услуг доступа к сети Интернет для населения деревни.

В случае перевода учащихся образовательных учреждений на дистанционное обучение 100 % детей отдалённых поселений смогут обучаться в дистанционном формате.

Администрация Кондинского района 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей

Ср, 12/09/2020 - 14:39

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