Информация о завозе продуктов и товаров первой необходимости, профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции, наличие лекарств и доступе к сети Интернет в Белоярском районе

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1. Территория Белоярского района занимает площадь 41,6 тыс. км. При этом плотность населения практически в 4 раза меньше, чем в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Наиболее удалены от городского поселения д. Нумто (233 км. воздушным транспортом), д. Юильск (146 км. воздушным транспортом), с.п. Полноват (56 км. автомобильным транспортом по зимнику, 40 км. воздушным транспортом, 84 км. водным транспортом), п. Ванзеват (67 км. воздушным транспортом, 156 км. водным транспортом), д. Пашторы (62 км. воздушным транспортом), д. Тугияны (50 км. воздушным транспортом, 126 км. водным транспортом).
Транспортное сообщение в период межсезонья и в зимний период с труднодоступными поселениями д. Юильск, д. Нумто, с.п. Полноват, д. Тугияны, д. Пашторы, п. Ванзеват обеспечивается воздушным транспортом вертолетами типа МИ-8. Рейсы по маршруту г. Белоярский – д. Юильск – д. Нумто – д. Юильск – с.п. Казым – г. Белоярский выполняются круглогодично с периодичностью 1 раз в неделю.
По двум маршрутам г. Белоярский – с.п. Полноват – д. Тугияны – д. Пашторы – с.п. Полноват – п. Ванзеват – с.п. Полноват – г. Белоярский в период распутицы и зимний период 1 раз в неделю и г.Белоярский – с.п. Полноват – с. Ванзеват – с.п. Полноват – г. Белоярский также в период распутицы и зимний период рейсы выполняются с периодичностью 1 раз в неделю.
2. Завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты Белоярского района осуществляется своевременно и в полном объёме. Доставка товаров в межсезонье и зимний период в труднодоступные поселения д. Юильск, д. Нумто, с.п. Полноват, д. Тугияны, д. Пашторы, п. Ванзеват обеспечивается воздушным транспортом вертолетами типа МИ-8.
Дополнительная доставка грузов, продуктов питания и товаров в течение года осуществляется на рейсовых маршрутах г. Белоярский – д. Юильск – д. Нумто – д. Юильск – с.п. Казым – г. Белоярский, осуществляющих рейсы с периодичностью 1 раз в неделю, а также доставляются дополнительными заказными рейсами.
В период навигации доставка продуктов питания и товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты Белоярского района с.п. Полноват, д. Тугияны, д. Пашторы, д. Ванзеват осуществляется водным транспортом.
3. В 2020 году в рамках реализации Плана по досрочному завозу котельно-печного топлива и ГСМ муниципальным образованием Белоярский район с началом навигации завезено 350 тонн угля на единственную угольную котельную в с. Ванзеват – это 100 % от запланированного объёма. Также в сентябре 2020 года органами местного самоуправления проведена проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к предстоящему отопительному периоду 2020-2021 годов. По итогам проверки все социально-значимые объекты, включённые в программу проверки, получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.
В отдалённых населённых пунктах района с. Ванзеват и с. Полноват находятся и осуществляют образовательную деятельность муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват» и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват». Дети деревень Пашторы и Тугияны являются воспитанниками пришкольного интерната СОШ с. Полноват, дети деревень Нумто и Юильск – являются воспитанниками пришкольного интерната «Средней общеобразовательной школы с. Казым».
Вышеперечисленные образовательные учреждения обеспечены централизованным отоплением. Проведена проверка готовности образовательных учреждений к отопительному периоду 2020-2021 гг. оформлены соответствующие акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.
Во всех труднодоступных, отдалённых населённых пунктах Белоярского района (дд. Пашторы, Тугияны, Нумто, Юильск и с.Ванзеват) работают Дома культуры.
С целью подготовки к отопительному сезону в Домах культуры дд. Пашторы, Тугияны, Нумто, Юильск проведён мониторинг и необходимый ремонт печного отопления, осуществлена заготовка и поставка дров. Печное отопление находится в исправном состоянии, каждый Дом культуры в полном объёме обеспечен сухими дровами на весь отопительный сезон.
В Доме культуры с. Ванзеват организовано центральное отопление. Заключен договор с ОАО «ЮКЭК-Белоярский» на поставку тепловой энергии на отопительный сезон 2020-2021 гг.
К отопительному сезону все медицинские подразделения отдалённых населённых пунктов готовы: на ФАПах заготовлены дрова, в участковых больницах и амбулаториях – централизованное отопление.
В целях профилактики новой коронавирусной инфекции все социально-значимые объекты отдаленных территорий в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и хлорсодержащими моющими средствами.
4. Эпидемиологическая ситуация на территории Белоярского района относительно благополучная. В сельских поселениях регистрируются единичные случаи коронавирусной инфекции. По рейтингу количества зарегистрированных и лабораторно подтвержденных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией из 22 муниципальных образований Белоярский район занимает 21 позицию.
На территории района в обязательном порядке выполняются все мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, предусмотренные в рамках постановлений губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и установленных требований Роспотребнадзора.
Разработан и реализуется план дополнительных мероприятий, направленный на профилактику нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Белоярского района.
5. На территории Белоярского района организован мониторинг наличия в аптечных организациях препаратов для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.
В аптеках и аптечных пунктах района имеется запас различных противовирусных, противовоспалительных средств, антибиотиков. В связи с повышенным спросом аптечные организации принимают меры для обеспечения неснижаемого запаса необходимых препаратов на период межсезонья.
В настоящее время на территорию района двумя траншами доставили медикаменты для амбулаторного лечения пациентов с ковид-инфекцией. БУ «Белоярская районная больница» осуществляет обеспечение лекарственными препаратами на дому лиц с подтвержденным диагнозом (COVID-19).
Также имеются в наличии пульсоксиметры. Выдачу пульсоксиметров осуществляет Белоярский комплексный центр при взаимодействии с БУ «Белоярская районная больница» гражданам в возрасте 60 лет и старше, находящимся на амбулаторном лечении и нуждающимся в обеспечении пульсоксиметрами. Специалисты учреждения осуществляют доставку пульсоксиметров на дом и проводят обучение пользованию прибором.
К сожалению, в настоящее время существует проблема по закупке ряда препаратов в связи с отсутствием их у поставщиков.
6. Организация всей медицинской помощи на территории Белоярского района осуществляется БУ «Белоярская районная больница» и её структурными подразделениями в сельских поселениях.
В населённых пунктах Верхнеказымском, Соруме, Сосновке, Лыхме медицинские услуги предоставляют амбулатории, в посёлках Полновате, Казыме – участковые больницы. В пяти населённых пунктах Ванзевате, Тугиянях, Пашторах, Юильске, Нумто медицинские услуги предоставляют Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).
С 2014 года прошла смена модулей ФАПов, все они новые, в хорошем состоянии. Работники ФАПов и сами ФАПы для жителей труднодоступных поселений являются центром притяжения, это и профилактические мероприятия, и разъяснительная работа и общение жителей. Штаты ФАПов укомплектованы медицинскими кадрами на 100 %.
Значительное улучшение условий получения медицинской помощи получили жители поселений Полновата, Ванзевата, Тугиян и Паштор после открытия в 2017 году новой больницы.
Дополнительно жителям труднодоступных поселений района предоставляет медицинские услуги мобильный лечебно-диагностический модуль передвижной консультативно-диагностической поликлиники, который работает в период навигации на базе теплохода «Николай Пирогов», осуществляемой Ханты-Мансийским Центром профессиональной патологии в соответствии с планом-графиком.
В настоящее время решён вопрос о включении в план-график работы Центра профессиональной патологии в период эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения населённых пунктов: с. Полноват, п. Сосновка и п. Сорум.
7. На территории Белоярского района организован ежедневный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты в торговых и аптечных сетях Белоярского района, а также осуществляется наполнение сервиса «Поиск ближайшего места продажи средств индивидуальной защиты» ГИС «Цифровое уведомление».
Во всех торговых и аптечных сетях имеется возможность приобрести маски по желанию: в единственном экземпляре, по 3 штуки, 5 штук, 10 штук и 50 штук в упаковках. Минимальная цена на маски и перчатки составляет 15 рублей. Жалоб со стороны жителей не поступало.
Еженедельно глава Белоярского района С.П. Маненков в прямом эфире Instagram подробно информирует население об эпидемиологической ситуации, о принимаемых мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, текущих делах, незамедлительно реагирует на все вопросы населения. Также еженедельно по вторникам проводит приём граждан в новом онлайн-формате, по телефону. Отвечает на вопросы жителей района, помогает в решении проблем.
8. Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения Белоярского района СОШ с. Ванзеват, СОШ с. Полноват и СОШ с. Казым обеспечены высокоскоростным интернетом, что позволяет учащимся вышеперечисленных общеобразовательных учреждений в случае перевода на дистанционное обучение обучаться в дистанционном формате.
Администрация Белоярского района
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей