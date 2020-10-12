Поздравляем М.Г. Хохлянкину с 80-летием и 90-летним юбилеем Югры!

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5 декабря жительница села Корлики Нижневартовского района Мария Гавриловна Хохлянкина (Прасина) отметила 80-летний юбилей, с чем мы её сердечно поздравляем. Также поздравляем её с 90-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ведь она своим трудом причастна к становлению нашего края. М.Г. Хохлянкина всю свою жизнь посвятила детям, несколько лет отработала учителем начальных классов, воспитателем, а затем уже долгие годы до выхода на пенсию была заведующей детским садом в селе Корлики.
В этот юбилейный день её лично поздравил глава Нижневартовского района Б.А. Саломатин, а также администрация сельского поселения, ей были вручены многочисленные награды. Мы присоединяемся к поздравлениям.
Уважаемая Мария Гавриловна, от всей души поздравляем Вас с 80-летним юбилеем и с 90-летием автономного округа! Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия, оставайтесь такой же активной и жизнелюбивой!
Журналисты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
Ван хӑтӆуп тыӆӑщ 5-мит хӑтӆӑн Нижневартовской район Корлики кәртӑӊ ими Мария Гавриловна Хохлянкина (Прасина) 80 тӑӆа йис, мўӊ ӆўвеӆа ар хошум ясӑӊ китӆўв. Щи тумпи Югра мўвев сєма питум хӑтӆ вўш эвӑӆт 90 оӆ постӑты пӑта М.Г. Хохлянкиная ар м ясӊӑт лупӆўв. Вантэ, ӆўв ар оӆ округев пӑта тарма па вещката рәпитӑс. м арат оӆ ай няврємӑт вәнӆтыӆӑс, щи пийн хӑтӆ мӑр ай няврємӑт вантман тӑйс, щӑӆта рўтьщаты мӑнты пура вәнты ар оӆ хӑтӆ мӑр ай няврємӑт тӑйты хот кәщая вәс.
Ешӑк Мария Гавриловна, нәптэн 80-оӆа вємӑс, щи тумпи округев 90 тӑӆа йис, кӑт вән мӑӊхӑтӆӑӊӑн пиӆа! Тӑӆаӊ ёш, тӑӆаӊ кўр, хўв йис, хўв нәпӑт уяӊа-пищӑӊа хоттєӆ ёхӆӑн пиӆа вәӆа, еӆӆы щиты щи апрӑӊа вәӆа!
«Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑнӑн рәпитты ёх