Поздравление губернатора Югры Н.В. Комаровой с 90-летием со дня образования округа

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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 90-летием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!
Наш регион – территория сильных, открытых, надежных людей с добрым сердцем, огромным талантом.
Благодаря усилиям поколений югорчан, наш округ – самодостаточный регион, в котором реализуются масштабные проекты. Залог их успеха – югорский образ жизни, призвание делать родной регион сильным, успешным.
В течение 2020 года мы вспоминаем достижения первооткрывателей, основателей Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. Легендарные геологи, нефтяники, газовики, строители верили, что в Югре вырастут удобные для жизни города, что именно здесь будет один из самых передовых регионов нашей страны. Эта цель объединяет предыдущие поколения и всех современных югорчан.
В этом году исполнилось 60 лет с открытия первого нефтяного месторождения в Западной Сибири – Шаимского. Мы отмечаем 55-летие открытия трех уникальных месторождений – Мамонтовского, Аганского и Самотлорского. Эти месторождения стали донорами для экономики страны.
В 1978 году в автономном округе добыт первый миллиард, в нынешнем, 2020, году – 12-миллиардная тонна нефти. Каждая тонна связана с трудом сотен тысяч югорчан, производственными победами ветеранов отрасли.
В Год памяти и славы мы с особой теплотой чествуем героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Низкий поклон героям. Спасибо, что вы с нами, мы помним о вас всегда.
Еремей Айпин в своих произведениях называет Югру Священной Первоземлей, Центром Притяжения. Для нас Югра – это многоликий, многоцветный мир по имени Моя Земля, Мой Край.
Уважаемые югорчане, разрешите от вашего имени поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентину Ивановну Матвиенко, председателя Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслава Викторовича Володина, всех друзей и партнеров Югры за добрые, теплые поздравления и пожелания югорчанам.
Пусть все они исполнятся. Мы всей душой любим югорскую землю, наш родной дом, связываем с ней свою судьбу.
С праздником вас, дорогие земляки! С днем рождения, Югра!