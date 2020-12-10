В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград

- Русский
10 декабря 2020 года Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре исполнилось 90 лет. В этот знаменательный день в Ханты-Мансийске в КТЦ «Югра-Классик» состоялась торжественная церемония вручения государственных наград.
Открывая мероприятие, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев зачитал приветственное письмо Президента РФ Владимира Путина. В нём было отмечено, что Югра является одним из основных нефтегазодобывающих регионов России, который обладает колоссальным производственным, технологическим и кадровым потенциалом. Здесь успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура. Огромное внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного и духовного наследия.
Указом президента за большой вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией заслуженные награды получили врачи и медицинские сёстры автономного округа, двое из которых были удостоены Ордена имени русского хирурга и учёного Николая Пирогова. Владимир Якушев от имени главы государства и от себя лично поздравил всех награждённых, пожелав им дальнейших успехов в работе.
Также поздравительные письма ко дню образования Югры поступили от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя федерального собрания Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной Думы федерального собрания Вячеслава Володина.
С приветственным словом выступила губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона передала жителям Югры личное поздравление предыдущего губернатора Александра Филипенко, который отметил, что в Югре живут сильные духом и горячие сердцем люди. Затем Натальи Комаровой в торжественной обстановке вручила награды.
Почётная грамота была вручена председателю окружной думы Борису Хохрякову, его общий трудовой стаж составляет 45 лет, из них 20 лет он отдал геологии и 25 лет политике.
Почётную грамоту получил Сергей Маненков, который с 2005 года возглавляет один из передовых муниципалитетов Югру – Белоярский район, общий стаж работы в политике 31 год.
За вклад в развитие социальной сфере Югры, в дело защиты прав человека Почётной грамотой была отмечена работа уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой. Отстаивая интересы югорчан, она помогла тысячам земляков.
А за развитие культуры коренных малочисленных народов Севера Премией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была удостоена заведующая национальным отделением Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Альбина Станиславец (Хозумова). А.Р. Станиславец является автором школьных учебников по мансийскому языку. Её многолетний педагогический труд внёс неоценимый вклад в сохранение и развитие мансийского языка и культуры.
Альбина Романовна является заведующей национальным отделением образовательного учреждения Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.
Медалью «Материнская слава» были награждены и две замечательные мамы Елена Конева и Тодо Тиберия из Ханты-Мансийска, которые воспитывают по пять детей. Семьи – большие, дружные, творческие, со своими традициями и твёрдыми моральными устоями.
Также постановлением Думой округа звание «Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» присвоены главе Белоярского района Сергею Маненкову и председателю Думы Югры Борису Хохрякову.
Наталья Комарова поблагодарила всех награждённых от себя лично и от имени всех югорчан, отметив, что их личные достижения – это общественное достояние Югры.
Также с 90-летним юбилеем наш округ в режиме видеоконференцсвязи поздравили губернаторы Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Главы регионов отметили, что нас всех объединяет общая история, прочные добрососедские и дружеские отношения и плодотворное сотрудничество, которое помогает реализовать множество совместных масштабных проектов, улучающих жизнь и благополучие земляков.
Николай Меров
!ГРАНТ!