Безопасность пассажирских перевозок – тема очередного прямого эфира губернатора Югры с жителями

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Безопасность пассажирских перевозок – тема очередного прямого эфира губернатора Югры с жителями

Прямой эфир с югорчанами по вопросам доступности и безопасности транспортных услуг проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» 18 декабря.

«Вопрос организации пассажирских перевозок, его территориальные особенности обязывают принимать решения комплексные, централизованные. В период пандемии особенно важен вопрос безопасности при осуществлении пассажирских перевозок. Исходя из ваших, уважаемые земляки, запросов, в пятницу, 18 декабря в 9:30, наша встреча будет посвящена доступности и безопасности транспортных услуг» -  написала Наталья Комарова.

Модераторами прямого эфира станут блогер из Сургута Ульяна Ополева, руководитель сообщества «Взаимопомощь на дорогах БОРТ86» в «ВКонтакте» Андрей Субботин, онлайн-юрист из Нефтеюганска Антон Тарасов и представитель сообщества «ЧС Нефтеюганск» в «ВКонтакте» Наталья Терегулова.

К эфиру присоединятся главы муниципальных образований, представители окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». Самые актуальные будут заданы во время прямого эфира. На вопросы, которые не попадут в эфир, обязательно будут даны компетентные ответы от органов власти и команды «Инцидент».

Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

Пнд, 12/14/2020 - 10:52

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