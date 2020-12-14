В Московской области состоялось торжественное открытие VI форума «Российский Север»

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В Московской области состоялось торжественное открытие VI форума «Российский Север»

12 декабря в Московской области начал свою работу Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север».

Начало открытия Форума открыл просмотр документального фильма «Аргиш длиною 30 лет», посвященного 30-летию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

В работе Форума принимают участие представители федеральных органов власти, лидеры общественного движения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также представители экспертного и научного сообществ.

С приветственным словом к участникам Форума обратились помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр Ильченко; статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова; президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, сенатор Российской Федерации Григорий Ледков, председатель Молодежного совета Ассоциации Ольга Николаева.

Григорий Ледков отметил в своем выступлении о значимости Форума «Российский Север» для молодежи коренных малочисленных народов.

«Существуют различные форматы взаимодействия Ассоциации с молодежью коренных малочисленных народов, и данный форум является одним из них. Работа с молодежью является одним из приоритетов работы Ассоциации» - сказал Григорий Ледков.

Свою работу форум продолжит до 15 декабря. Программа состоит из нескольких блоков: социально-экономический, культурно-образовательный, развитие личностных компетенций.

После завершения церемонии открытия форума стартовали первые образовательные площадки, где участника форума пообщаются с представителями федеральных органов власти на тему защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В форуме принимают участие более 100 молодых представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 24 субъектов Российской Федерации, 20 народностей.

Информационный центр Ассоциации

Пнд, 12/14/2020 - 12:21

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